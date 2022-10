Mainz (ots) -Den 44. ZDF-"aspekte"-Literaturpreis 2022 erhält Sven Pfizenmaier für sein Debüt "Draußen feiern die Leute".Die Jury begründet ihre Entscheidung wie folgt:"Sven Pfizenmaiers Debüt "Draußen feiern die Leute" ist eine Feier der Fantasie. In Niedersachsen, zwischen Feldern, Kreisverkehr und Doppelgaragen, zwischen Braunschweig, Wolfsburg und Hannover hat Pfizenmaier einen von der Realität entrückten Ort geschaffen: In der Gegend verschwinden immer mehr Jugendliche spurlos. Ihre zurückgelassenen Freunde machen sich auf die Suche. Sie sind entweder ein Pflanzenmensch, ein Mädchen, das tagelang schlafen kann oder ein Junge, der jeden in tiefste Langeweile stürzt. "Draußen feiern die Leute" steckt voller Einfälle, erzählerischem Spielwitz, sanfter Melancholie und verblüffend stilsicherem Pointen Reichtum. Mit großer Einbildungskraft übersetzt Sven Pfizenmaier die jugendlichen Lebensverlorenheiten, Zukunftsängste und pubertären Fremdheitsgefühle in eine originelle, einzigartige Welt, in der man selbst lustvoll verloren gehen kann. Ein Roman, der so lässig und so komisch aus den Debüts dieses Jahres herausragt."Zur aktuellen Jury des ZDF-"aspekte"-Literaturpreises gehören Mara Delius (Die Welt), Daniel Fiedler (ZDF), David Hugendick (ZEIT Online), Christian Dunker, (Buchhandlung Geistesblüten, Berlin) und Nicola Steiner (Literaturclub, SRF).Der ZDF-"aspekte"-Literaturpreis wird in diesem Jahr zum 44. Mal vergeben. Er ist mit 10.000 Euro dotiert und die bedeutendste Auszeichnung für deutschsprachige Erstlingsprosa.Die Preisverleihung findet auf der Frankfurter Buchmesse statt: Sven Pfizenmaier sitzt dort am Donnerstag, 20. Oktober 2022, 11.00 Uhr, auf dem "Blauen Sofa" (https://zdf.de/kultur/das-blaue-sofa) und wird in der ZDF-"aspekte"-Sendung am Freitag, 21. Oktober, 23.30 Uhr vorgestellt.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deAktuelle Fotos sind ab Donnerstag, 20. Oktober 2022, 15.00 Uhr erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/aspektePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pressemappe/aspekte"aspekte" in der ZDFmediathek: https://aspekte.zdf.de"Das Blaue Sofa" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/kultur/das-blaue-sofa"aspekte" bei Twitter: https://twitter.com/zdfaspektePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5345564