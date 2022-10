Die Zeit scheint reif: Die Energiewende ist nicht weiter ein Gedankenspiel, oder ein Projekt für die Zukunft, sondern eines, welches nun so schnell wie möglich Realität werden soll. Da ist sie also, die Zeitenwende im Energiesektor. "Es ist nicht nur eine Frage von Klimaschutz, sondern wirklich von Sicherheit, da müssen wir eben alles geben", brachte Franziska Brantner, Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, von den Grünen die Sichtweise in Deutschland auf den Punkt. Ähnlich sieht es in anderen Ländern aus. Zu dem wichtigen Zielen rund um den Klimawandel ist nun der Sicherheits-Faktor hinzugekommen, den es vielleicht noch gebraucht hat, um die Energiewende zu beschleunigen. Man will sich nicht mehr abhängig machen, sondern Energie am liebsten selbst und nachhaltig produzieren.

Um eine schnelle Energiewende zu erreichen, muss vielerorts eine Menge geschehen. Im Energiewende-Index von McKinsey wurde in einer Analyse im Frühjahr 2022 deutlich, dass der Ausbau von Solar- und Windkraft in Deutschland deutlich schneller geschehen muss als bisher, wenn die Ziele für 2030 erreicht werden sollen. Die EU-Kommission hatte dementsprechende Ziele vorgegeben. Diese wirkten bislang schwer erreichbar, da die Bereitschaft in Politik und Wirtschaft nicht auszureichen schien. Nicht nur in Deutschland. Nun aber stellt die Bundesregierung sogar noch ehrgeizigere Ziele auf. Die Vollversorgung mit erneuerbaren Energien soll nun nicht mehr zu irgendeinem Zeitpunkt "vor 2050" realisiert werden, sondern bis 2035. Die Bereitschaft für die komplette Energiewende ist nun also da. Doch die Politik braucht Unterstützer in der Industrie. Wer kann die Energiewende möglich machen?

Energiewende-Aktien: Einige Unternehmen können eine schnelle Energiewende unterstützen

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522): Wer die Energiewende bewerkstelligen will, der braucht die passenden Rohstoffe. Einen der wichtigen Rohstoffe hat ein junges Unternehmen aus Australien zu bieten. Vanadium Resources unterhält das Vanadium-Projekt Steelpoortdrift in Südafrika. Bei dem Projekt in der Provinz Limpopo handelt es sich um die weltweit größte Lagerstätte von Vanadium, welche noch unerschlossen ist. Vanadium ist ein wertvoller Rohstoff, da die elektrische Leitfähigkeit hoch ist. Bei der Speichertechnologie von Energie, die bei der Energiewende eine große Rolle spielt, sind die Vanadium-Redox-Flow-Batterie weit vorne mit dabei. Sie finden viele Anwendungsbereiche und können beispielsweise bei Solaranlagen genutzt werden. Diese wird immer mehr nachgefragt, weswegen es auch mehr Vanadium braucht. Mit der Mine in Südafrika mit einer hohen erwarteten Lebensdauer kann Vanadium Resources seinen Beitrag bei der Energiewende leisten.

SolarEdge (ISIN: US83417M1045): Solarenergie stellt einen der Protagonisten dar, wenn es um eine schnelle Energiewende geht. SolarEdge bietet weltweit intelligente Energietechnologie an, vor allem Wechselrichterlösungen für Photovoltaiksysteme.

Vestas (ISIN: DK0061539921): Die zweite Säule der Energiewende ist, neben der Solarenergie, die Windenergie. Das dänische Unternehmen Vestas spielt dabei auch in Deutschland eine wichtige Rolle. Vestas kümmert sich um Produktion, Entwicklung, Vertrieb und Instandhaltung von Technologien der Windkraft.

DNB Fund - Renewable Energy (ISIN: LU0302296149): Ein echter Energiewende-Fonds, der viele spannende Unternehmen zusammenbringt. Top-Holdung ist Sunrun (ISIN: US86771W1053), außerdem sind Vestas, Plug Power (ISIN: US72919P2020) und ENEL (ISIN: IT0003128367) vertreten.

Kann die Energiewende gelingen?

Die jüngsten Signale aus der Politik zeigen: Nun wird die Energiewende ernst gemeint. Die nötige Technologie steht längst bereit und es schein ausreichend Unternehmen zu geben, welche die Wende unterstützen können. Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das, dass in diesem Sektor demnächst viel Potenzial liegen dürfte.

Vanadium Resources

ISIN: AU0000053522

WKN: A2PPPU

https://vr8.global/

Land: Australien / Südafrika

