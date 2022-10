Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Unser Rücken muss eine ganze Menge aushalten. Kein Wunder, dass Rückenschmerzen weit verbreitet sind. Doch es gibt zum Glück viele Möglichkeiten, ein starkes Kreuz zu bekommen. Petra Terdenge berichtet:Sprecherin: Vor allem Bewegung ist entscheidend für einen gesunden Rücken. Wenn wir ausreichend körperlich aktiv sind, machen wir den ersten wichtigen Schritt, sagt Aglaja Adam von der Apotheken Umschau:O-Ton Aglaja Adam 23 sec."Da muss man nicht gleich zum Super-Athleten werden. Jede Bewegung ist gut, sie sollte allerdings regelmäßig stattfinden, am besten zwei bis drei Mal wöchentlich. Ideal sind Ausdauersportarten wie zum Beispiel Rückenschwimmen, Walken oder Radfahren. Wichtig ist, dass man sich etwas sucht, was einem selbst Spaß macht, dann ist nämlich die Motivation größer und man bleibt auch dran."Sprecherin: Neben der Bewegung hilft auch Entspannung, um den Rücken zu stärken. Faustregel: weniger Stress, mehr Ruhe:O-Ton Aglaja Adam 18 sec."Da zeigen Studien, dass siebzig Prozent der Menschen mit Rückenschmerzen auch über Stress klagen. Deshalb lohnt es sich unbedingt, mehr Entspannung in den Alltag zu bringen. Hier können nachweislich Methoden wie Meditation, Yoga, Tai Chi oder auch progressive Muskelentspannung helfen. "Sprecherin: Wer länger unter chronischen Rückenschmerzen leidet, bekommt häufig eine Operation empfohlen. Diese Entscheidung sollte man aber erst nach reiflicher Überlegung treffen:O-Ton Aglaja Adam 21 sec."Falls eine Operation empfohlen wird, unbedingt immer eine zweite Meinung einholen. Eine OP sollte nämlich immer die letzte Option sein, wenn alle anderen Behandlungsmöglichkeiten nichts gebracht haben. Teilweise wird vorschnell operiert, oder auch wenn die Ursache für die Rückenschmerzen gar nicht richtig geklärt ist. Dann hilft die Operation möglicherweise aber gar nicht."Abmoderation: Auf eine zweite ärztliche Meinung haben wir bei einem geplanten Eingriff einen Anspruch, schreibt die Apotheken Umschau. Das sollten wir nutzen und überprüfen, ob alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, etwa Entspannung, Bewegung, aber auch Physiotherapie oder Veränderungen am Arbeitsplatz.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5345877