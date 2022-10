MÜNSTER (dpa-AFX) - Die Zeitung "Westfälische Nachrichten" zur Maskenpflicht-Debatte:

"Jetzt könnte das eintreffen, wovor Kritiker bei der Verabschiedung des Infektionsschutzgesetzes gewarnt haben. In ersten Ländern wie Berlin oder Brandenburg gibt es bereits Vorstöße zur Verschärfung der Maskenpflicht, die damit andere Länder unter Druck setzen, ebenfalls zu handeln. Am Ende droht ein schwer durchschaubarer Flickenteppich im Herbst. (...) Wollen wir eine Situation, in der sich jeder Bürger an jeder Landesgrenze umfassend informieren muss, welche Regeln ab dann für ihn gelten? (...) Man kann darüber streiten, ob schon jetzt die Maskenpflicht verschärft werden muss. Die Lage ist positiver als in den Vorjahren - auch wegen einer hohen Immunisierungsquote und meist milder Verläufe der Infektionen. Doch der Hilferuf vieler Kliniken, die auch aufgrund von Personalausfällen am Anschlag sind, muss ernst genommen werden. Die Länder sollten dem Vorschlag von NRW-Gesundheitsminister Laumann folgen und zeitnah über ein einheitliches Vorgehen beraten. Was wir nicht brauchen, sind Alleingänge und ein Schwarzer-Peter-Spiel."/al/DP/men