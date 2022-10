New York und München (ots/PRNewswire) -Celonis, der Weltmarktführer im Bereich Ausführungsmanagement, gab heute bekannt, dass die weltweit führenden Experten für Process Mining und Ausführungsmanagement auf der Celosphere 2022 in München, Deutschland am 9. - 10. November zusammenkommen werden.Die zweitägige Celosphere-Veranstaltung wurde von Grund auf so konzipiert, dass sie einzigartige, kuratierte Erfahrungen schafft und die besten Prozessfachleute der Welt mit den fortschrittlichsten Prozess- und Geschäftsausführungstechnologien mobilisiert.Die Teilnehmer werden mit dem Wissen, der Ausbildung und den Zertifizierungen nach Hause gehen, die sie benötigen, um mit Process Mining die Arbeitsweise der Welt zu verändern. Sie werden auch die ersten sein, die Celonis' nächste Generation von Process Mining- und Execution Management-Produkten schulen, zertifizieren und einsetzen, die auf dieser einzigartigen Veranstaltung vorgestellt werden. Sie erhalten exklusive Berechtigungen, die nur auf der Celosphere 2022 erhältlich sind."Es gab noch nie einen wichtigeren Zeitpunkt in der Geschichte der Unternehmen, sich um die Prozesse zu scharen, die die Welt bewegen", sagte Alex Rinke, Co-CEO und Mitbegründer von Celonis. "Indem wir die Art und Weise, wie wir alle unsere Prozesse finden, reparieren und optimieren, modernisieren, können wir die Gezeiten der Inflation, der Lieferkette, der Lebensmittelverschwendung und der Kohlenstoffbelastung unseres Planeten bekämpfen - buchstäblich ein Prozess nach dem anderen."Einblicke in die Celosphere ExperienceLufthansa Group Member of the Executive Board, Fleet & Technology - Dr. Detlef Kayser: Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen eine Keynote und ein Kamingespräch mit Dr. Detlef Kayser, Mitglied des Vorstands der Lufthansa Group und verantwortlich für die operativen Prozesse und Standards, das kaufmännische und technische Flottenmanagement sowie IT und Beschaffung des Lufthansa Konzerns. Dr. Kayser wird seine Erkenntnisse und Ratschläge darüber weitergeben, wie fortschrittliche Prozess- und Geschäftsabwicklungstechnologie eine strategische Säule im 16 Milliarden Euro schweren (2021) Geschäft der Lufthansa ist - dem Flaggschiff des Luftverkehrs in Deutschland und Europa.Mars VP of Intelligence, Automation & Emerging Tech - Adeel Fudda: Adeel Fudda ist eine Führungspersönlichkeit im Bereich der digitalen Transformation und ein Innovator, der die Wertschöpfung durch globale Prozessautomatisierung, Governance, Lieferantenmanagement und neue Technologien konsequent vorantreibt. Sein Fachwissen umfasst Robotic Process Automation (RPA), künstliche Intelligenz und kognitive virtuelle Agenten mit NLP- und maschinellen Lernfähigkeiten, OCR-Tools und Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)-Systeme. Während seiner Keynote wird Herr Fudda erläutern, wie Mars Process Mining zu einem festen Bestandteil des Unternehmens gemacht hat und das gesamte Unternehmen Mars dabei unterstützt, die Leistungsfähigkeit von Process Mining zur Verbesserung der Geschäftsabwicklung zu nutzen.Chief Operating Officer von Allianz Partners - Lars Rogge: Herr Rogge wird auch die Bühne betreten und eine Breakout-Session leiten, in der es um die Leistungsfähigkeit der Prozess- und Ausführungsmanagement-Technologie bei Allianz Partners geht. Allianz Partners ist ein weltweit führender Anbieter von B2B2C-Versicherungen und Assistanceleistungen innerhalb der Allianz Gruppe und bietet globale Lösungen in den Bereichen internationale Kranken- und Lebensversicherung, Reiseversicherung, internationale Mobilität und Assistance. Herr Rogge ist verantwortlich für die digitale Transformation des Operations Bereichs bei Allianz Partners, der im Jahr 2021 rund 65 Mio. Assistance-Fälle und 63 Mio. Anrufe bearbeitet und 8.500 medizinische Rückführungen organisiert hat - mit Geschäftsaktivitäten in 75 Ländern, die unsere Kunden in 70 Sprachen bedienen.ERGOs Chief Digital Officer - Mark Klein: Herr Klein wird ein Kamingespräch leiten und seine Erkenntnisse über den Wert von Process Mining und digitaler Ausführung für ERGO - eine der größten Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa - teilen. Herr Klein ist bekannt für seine Vordenkerrolle in der Branche, wenn es darum geht, Menschen und Kulturen zur Digitalisierung von Prozessen zu inspirieren, um widerstandsfähige und dauerhafte Organisationen zu schaffen. Im Jahr 2021 erhielt ERGO insgesamt 19 Milliarden Euro an Beiträgen. Die Gruppe ist in rund 30 Ländern weltweit vertreten und bietet ein umfassendes Angebot an Versicherungen, Renten, Investitionen und Dienstleistungen.Bayer AG CoE Lead for Process Mining - Timo Peters: Herr Peters, als amtierender CeloCoE Champion EMEA, wird seine 10 besten CoE-Tipps vorstellen. Vor seiner Rolle bei Bayer und seinem Fokus auf die Beschleunigung des Bayer CoE baute Timo das Nokia CoE auf. Mit seinem betrieblichen Hintergrund wird er die zehn wichtigsten Hebel vorstellen, wie z. B. die Bedeutung von Sponsoren auf Führungsebene, und er wird auch über praktische Erfahrungen und bewährte Verfahren sprechen, die er in Gesprächen mit vielen anderen Unternehmen gesehen hat, und ganz konkrete betriebliche Tipps geben. Der Vortrag unterstreicht die Bedeutung eines CoE als zentraler Beschleuniger für die Transformation und wird den Zuhörern Denkanstöße für ihre eigenen Implementierungen geben.Gründerin der Gapminder Foundation - Anna Rosling Rönnlund: Die Teilnehmer können die Frau persönlich kennenlernen, die dafür bekannt ist, dass sie eine Gruppe von Führungskräften in Davos zu ihrer Sicht der Welt befragt und ihnen dann augenöffnende Daten zeigt, die ihre falschen Vorstellungen belegen. Anna ist Gründerin der Gapminder Foundation, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für eine faktenbasiertere Weltsicht einsetzt. Sie ist Mitautorin des Bestsellers "Factfulness", in dem sie die Mega-Missverständnisse, die unser Weltbild prägen, ausräumt und zeigt, wie die Welt wirklich aussieht, und zwar auf eine Weise, die jeder verstehen kann.Vorreiter in der Industrie: Die zweitägige Veranstaltung umfasst auch Vorträge von führenden Unternehmen wie ALDI SÜD, BMW Group, BSH Home Appliances Group, Dell Technologies, DHL Supply Chain, EQUANS, Ingka Group (An IKEA Retailer), MANN+HUMMEL Group, Merck & Co, MOL Group, ŠKODA AUTO a.s., Stora Enso und vielen anderen.Besondere Auftritte: Wil van der Aalst, der renommierte Professor - und Pate des Process Mining - und Marc Kerremans, VP und Analyst von Gartner, der sich auf Process Mining spezialisiert hat, werden eine Diskussion über die Zukunft der Prozessoptimierung und Geschäftsabwicklung führen. R "Ray" Wang, CEO der Constellation Group, wird eine spannende Sitzung zu den größten Herausforderungen der heutigen Zeit - Engpässe, Inflation und Rezession - leiten und erläutern, wie Process Mining zur Bewältigung dieser Herausforderungen beitragen kann. Harpreet Makan, Practice Director bei der Everest Group, wird eine Sitzung über Innovationen im Process Mining leiten und sich dabei auf den Bericht Process Mining PEAK Matrix® und ihre Prognose für die Branche konzentrieren. Reetika Fleming von HFS Research wird sich auf bewährte Implementierungsverfahren und Erfolgsgeschichten von Kunden konzentrieren, während Maureen Fleming von IDC an einem Panel für Frauen im Process Mining teilnehmen wird.Die Neuerfindung des Process Mining: Die Reise von Celonis begann mit bescheidenen Anfängen vor einem Jahrzehnt, als die drei Mitbegründer die ersten waren, die eine Lösung zum Auffinden und Beheben von Prozessproblemen in ERP-, SCM- und CRM-Systemen auf den Markt brachten. Auf der Celosphere 2022 wird Celonis die erste einer Reihe von Produkten der nächsten Generation für Process Mining und Business Execution vorstellen. Diese neuen Produkte werden eine neue Dimension von Geschäftsdaten, Intelligenz und Maßnahmen für alle Celonis-Produkte einführen. Celosphere-Gäste erhalten eine Schulung und Zertifizierung aus erster Hand, damit sie die neuen Produkte sofort in ihren Unternehmen einsetzen können.Exklusives Celonis-Zertifikat: Celosphere-Gäste können die neuen Berechtigungszertifikate "Celonis Champion" und "Celonis Builder" erwerben. Nachdem sie auf der Celosphere die neuesten Celonis-Funktionen kennengelernt und ihr Fachwissen in der Celonis-Akademie nachgewiesen haben, werden die Teilnehmer zu den wenigen Auserwählten gehören, die diese Auszeichnung erhalten.Ökosystem für die Unternehmensausführung: Celosphere wird von den weltweit führenden GSI wie Accenture, IBM Consulting, McKinsey, ServiceNow und vielen anderen mitveranstaltet und gesponsert.Optimierung der Top Line, Bottom Line und Green Line mit ProzessenCelosphere ist der jährliche Treffpunkt für die weltweit führenden Experten im Bereich Process Mining und Execution Management. Das gemeinsame Ziel der Celosphere ist es, die besten Unternehmen der Welt zu vereinen, um ihre Kernprozesse zu finden, zu verbessern und zu modernisieren. So entsteht ein unaufhaltsames Schwungrad aus Top-Line-, Bottom-Line- und Green-Line-Wert.Im Jahr 2021 verfolgten mehr als 10.000 Menschen die Online-Übertragung von Celosphere, bei der Julie Sweet, CEO von Accenture, Bob Moritz, CEO von PWC, Mark Foster, Chairman IBM Consulting bei IBM, Trevor Noah und Megan Rapinoe die Hauptredner waren.Registrieren Sie sich hier für die Celosphere 2022 in München, Deutschland.Informationen zu CelonisCelonis deckt Ineffizienzen auf, die Unternehmen nicht sehen können, und behebt sie, so dass sie Leistungen erbringen können, die sie nie für möglich gehalten hätten. Das Celonis Execution Management System, das auf dem marktführenden Process Mining Core basiert, bietet Führungskräften und Anwendern eine umfassende Plattform, um Ineffizienzen in Milliardenhöhe zu beseitigen, die Kundenzufriedenheit zu steigern und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Celonis hat Tausende von Implementierungen mit globalen Kunden und hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland und New York City, USA mit mehr als 20 Büros weltweit.