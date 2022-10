Der amerikanische Energiekonzern Ameren Corporation (ISIN: US0236081024, NYSE: AEE) wird seinen Aktionären am 30. Dezember 2022 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,59 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Record date ist der 7. Dezember 2022. Im Februar 2022 wurde die Dividende um 7,3 Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht. Nach Firmenangaben war dies die neunte jährliche Dividendenanhebung in Folge. Somit werden ...

