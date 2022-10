DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

EZB - Der Internationale Währungsfonds (IWF) rät der Europäischen Zentralbank (EZB) zu weiteren Zinserhöhungen. "Das Wachstum in der Euro-Zone wird sich deutlich abschwächen, wir rechnen für das kommende Jahr nur noch mit 0,5 Prozent", sagte IWF-Vize-Direktorin Gita Gopinath dem Handelsblatt. Das werde voraussichtlich den Inflationsdruck senken. "Trotzdem ist es richtig, wenn die EZB bis Ende des Jahres ihre Geldpolitik normalisiert und im kommenden Jahr dann einen strafferen Kurs fährt", sagte die Ökonomin. (Handelsblatt)

KRITISCHE INFRASTRUKTUR - Der Geschäftsführer des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft (BVMW), Markus Jerger, fordert staatliche Hilfe beim Schutz vor Angriffen auf die kritische Infrastruktur. In den betroffenen Branchen müsse "massiv in Systemsicherheit und Sicherheitsschutz investiert werden", sagte er dem Handelsblatt. Der Mittelstand sei aber hierzu finanziell nicht mehr in der Lage. "Deshalb bedingt es staatlicher Notprogramme, die die Unternehmen abrufen können." (Handelsblatt)

BSI - In der Debatte um den Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, gerät jetzt die Berliner Cybersecurity-Firma Protelion in den Fokus. Das Unternehmen war bis vor kurzem Mitglied im "Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V.", den Schönbohm einst selbst mitgegründet und geleitet hatte. Für Irritationen sorgt nun, dass die Firma unter ihrem früheren Namen Infotecs GmbH mehrfach im Rahmen des vom Wirtschaftsministerium geförderten Auslands-Messeprogramms aufgetreten ist, obwohl es Warnungen vor möglichen Verbindungen zu russischen Geheimdienstkreisen gegeben hat. (Handelsblatt)

ROHSTOFFE - Wie verwundbar Deutschland in seiner Energieversorgung ist, haben die vergangenen Monate gezeigt. Das Bundeswirtschaftsministerium sieht eine ähnliche Gefahr, wenn es um die Versorgung mit Rohstoffen wie Lithium, Nickel und Kobalt geht. In einem gemeinsam mit Frankreich verfassten Papier fordert das Haus von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die EU-Kommission auf, den angekündigten Critical Raw Materials Act zügig umzusetzen. Zugleich prüft das Ministerium auch nationale Gesetze, um nicht zuletzt die Abhängigkeit gegenüber China zu verringern. "Deutschland braucht eine Wirtschaftssicherheitspolitik", sagte Franziska Brantner (Grüne), Parlamentarische Staatssekretärin von Habeck, der FAZ. Die Versorgung mit Energie sei das eine, die Versorgung mit Rohstoffen sei aber genauso relevant. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

VERSICHERER - Der Hurrikan "Ian" könnte zum teuersten Naturkatastrophenereignis für die Versicherungsbranche seit Jahrzehnten werden. Die Schadenschätzungen der Branche haben mittlerweile bis zu 75 Milliarden US-Dollar erreicht. Nur Hurrikan Katrina war 2005 mit inflationsbereinigt 99 Milliarden Dollar teurer. "Ian" hatte schwere Schäden vor allem in Florida angerichtet. (Financial Times)

