DJ MÄRKTE ASIEN/Aktien mit Abgaben - Parteitag in China im Blick

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Aktienmärkte folgen am Montag den schwachen Vorgaben der Wall Street. Dort hatte die Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen die Aktienkurse zum Wochenausklang empfindlich gedrückt. Im Handel verweist man aber auch auf negative Signale von der chinesischen KP. Zum Auftakt des Parteitags der Kommunistischen Partei (KP) hat Präsident Xi Jinping seine Landsleute dazu aufgerufen, sich "auf die schlimmsten Fälle vorzubereiten". Taiwan drohte er mit einem Militäreinsatz.

Es gab kaum Anzeichen für ein Nachlassen der Null-Covid-Kampagne oder der Wohnungsmarktpolitik, die die Wirtschaft belasten. Gerade die ständigen Lockdowns bremsen die chinesische Wirtschaft seit Monaten aus. Aus Schanghai wurden neue Infektionsanstiege gemeldet. Zugleich betonte Xi aber auch die Wirtschaftshilfen der staatlichen Stellen zur Ankurbelung der Konjunktur. Die chinesische Zentralbank hat ihre Leitzinsen derweil unangetastet gelassen. Zugleich pumpte die Notenbank 500 Milliarden Yuan (69,6 Milliarden US-Dollar) in den Markt.

An den chinesischen Börsen hält sich der Schanghai-Composite mit einem Abschlag von 0,1 Prozent wacker, der HSI in Hongkong verliert dagegen 1,1 Prozent. Auf dem Festland sind es Immobilien- und Spirituosenwerte, die belasten. Die Analysten von Goldman Sachs erwarten vom Kongress der KP keine größeren politischen Veränderungen. Da lokale A-Aktien vor internationalem Gegenwind besser geschützt seien, ziehen sie diese jenen in Hongkong vor, die internationaler gehandelt werden.

Unter den Spirituosentiteln verlieren Kweichow Moutai 1,7 Prozent nach Geschäftsausweis. Ganfeng Lithium steigen dagegen um 1 Prozent - befeuert von einem positiven Ausblick auf das dritte Quartal. In Hongkong leiden vor allem Technologiewerte unter steigenden Zinserwartungen in den USA und folgen damit ihren US-Pendants.

Yen und Aktien in Japan auf Talfahrt

Der Nikkei-225 in Tokio büßt 1,4 Prozent ein - ebenfalls belastet von schwachen Technologietiteln. Mitsubishi UFJ Financial Group steigen indes um 2,7 Prozent - gestützt von einer Genehmigung der US-Behörden zum geplanten Verkauf von Union Bank. Nach einem neuen 32-Jahrehoch des Dollar zum Yen warten Anleger auf offizielle Verlautbarungen. Händler halten eine Intervention zur Stützung der japanischen Währung für denkbar. Am Morgen verteidigt der Greenback seine jüngsten Aufschläge zum Yen.

In Südkorea erholt sich der Kospi deutlich von den Tagestiefs und zeigt sich nun kaum verändert. Die Internetpapiere Kakao brechen um 9,1 Prozent ein - auch die Tochteraktien verbuchen ähnliche Verluste. Ein Feuer in einem Rechenzentrum führte zu einem Ausfall von Diensten am Wochenende.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.657,30 -1,5% -10,6% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.704,32 -1,4% -5,9% 08:00 Kospi (Seoul) 2.210,58 -0,1% -25,8% 08:00 Schanghai-Comp. 3.068,83 -0,1% -15,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.399,46 -1,1% -29,1% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.004,49 -1,2% -2,8% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.385,28 +0,2% -11,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 12:02 % YTD EUR/USD 0,9739 +0,2% 0,9724 0,9728 -14,3% EUR/JPY 144,85 +0,3% 144,39 143,63 +10,7% EUR/GBP 0,8674 +0,1% 0,8666 0,8649 +3,2% GBP/USD 1,1227 +0,1% 1,1220 1,1246 -17,0% USD/JPY 148,74 +0,2% 148,47 147,70 +29,2% USD/KRW 1.441,76 +0,7% 1.441,76 1.437,84 +21,3% USD/CNY 7,1910 +0,3% 7,1910 7,1988 +13,1% USD/CNH 7,2131 -0,1% 7,2194 7,2136 +13,5% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8497 7,8500 +0,7% AUD/USD 0,6229 +0,4% 0,6206 0,6289 -14,2% NZD/USD 0,5579 +0,2% 0,5567 0,5627 -18,3% Bitcoin BTC/USD 19.220,64 +0,3% 19.161,65 19.648,21 -58,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,23 85,61 +0,7% +0,62 +22,5% Brent/ICE 92,35 91,63 +0,8% +0,72 +25,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.649,98 1.644,60 +0,3% +5,39 -9,8% Silber (Spot) 18,42 18,28 +0,8% +0,14 -21,0% Platin (Spot) 908,70 899,35 +1,0% +9,35 -6,4% Kupfer-Future 3,45 3,44 +0,4% +0,01 -22,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

