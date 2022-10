EQS-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien

Presseinformation DIC Asset: Ausbau Logistikinvestments in den Niederlanden - Erwerb eines Objekts in der Region West-Brabant Ankauf vollständig vermieteter Logistikimmobilie mit jährlicher Mietindexierung und WALT von 15 Jahren

Mit Erwerb erreicht der Fonds RLI-GEG Logistics & Light Industrial III sein Zielvolumen von rund 400 Mio. Euro Frankfurt am Main, 17. Oktober 2022. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat vor wenigen Tagen erfolgreich den Ankauf eines Logistikobjekts in Oosterhout im Süden der Niederlande in der Region West-Brabant für das Sondervermögen des Logistik-Spezialfonds "RLI-GEG Logistics & Light Industrial III" beurkundet. Mit diesem Ankauf erreicht der Fonds bereits sein geplantes Zielvolumen von rund 400 Mio. Euro. Der Investmentfonds investiert neben klassischen Core/Core-Plus-Logistikimmobilien auch in Light-Industrial- und Urban-Logistic-Immobilien. Der Fonds setzt auf Deutschland als Hauptmarkt ergänzt um die europäischen Nachbarmärkte Benelux und Österreich. "In der für uns wichtigen Assetklasse Logistik haben wir für unsere Investoren wie geplant eine weitere hochwertige Immobilie an einem der stärksten Top-Logistikstandorten in den Niederlanden gesichert. In kürzester Zeit haben wir erfolgreich unser Netzwerk im niederländischen Investmentmarkt genutzt und unsere Verlässlichkeit, Kompetenz und Kreativität als führende Managmentplattform für Gewerbeimmobilien im derzeitigen Marktumfeld unter Beweis gestellt", kommentiert Johannes von Mutius, CIO der DIC. Mehr Details zum Objekt: Das zu 100% und für rund 15 Jahre vermietete Logistikobjekt in Oosterhout verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 30.000 qm und ist über Straße, Wasser, Schiene und Luft sehr gut angebunden. Der Standort Oosterhout liegt inmitten des niederländischen Logistikdreiecks Breda / Tilburg / Waalwijk und ist damit ein wichtiger Standort für die weitere Logistik der Seehäfen von Rotterdam und Antwerpen. Langfristiger Mieter des Objekts ist der Logistikdienstleister De Graaf Logistics Group, ein etabliertes Familienunternehmen, welches seit über 100 Jahren am Markt tätig ist. Zu den Dienstleistungen zählen die Lagerung und Distribution bis hin zu maßgeschneiderten, individuellen Logistiklösungen. Über die DIC Asset AG: Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 357 Objekte mit einem Marktwert von 14,2 Mrd. Euro onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert. IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:

