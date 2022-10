Das Währungspaar Euro (EUR) zum australischen Dollar (AUD) hat sich in der abgelaufenen Handelswoche über eine äußerst markante Barriere hinweggesetzt und damit auf Wochensicht ein klares Kaufsignal mit einer eindeutigen Absicht einer Trendwende hervorgebracht. Jetzt dürfen mittelfristig orientierte Bullen ran und zeigen, was sie draufhaben. In der letzten charttechnischen Analyse vom 5. Oktober 2020: "EUR/AUD: Sauberer Zieleinlauf" wurde bereits auf den Zieleinlauf des Paares EUR/AUD an die markante ...

Den vollständigen Artikel lesen ...