Bei der Fluggesellschaft Eurowings hat um Mitternacht ein dreitägiger Streik der Pilotinnen und Piloten begonnen. Laut Eurowings werden am Montag von rund 400 geplanten Flügen etwa 170 ausfallen. Für Dienstag und Mittwoch geht die Airline nach eigenen Angaben davon aus, dass ebenfalls mehr als die Hälfte der geplanten Flüge stattfinden. Fluggäste werden gebeten, sich online über den Status ihres Fluges zu informieren. Nicht von dem Streik betroffen sind Flüge von Eurowings Europe sowie der Airline Eurowings Discover. Bereits am 6. Oktober hatten die Eurowings-Pilotinnen und Piloten einen Tag lang gestreikt. Dabei war rund die Hälfte der 500 geplanten Flüge ausgefallen, bis zu 30.000 Passagiere waren betroffen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) fordert vor allem eine Begrenzung der maximalen Flugdienstzeiten und eine Verlängerung der Ruhezeiten der Piloten und Pilotinnen. Anfang September hatte bereits ein Pilotenstreik beim Mutterkonzern denFlugbetrieb der Lufthansa fast vollständig lahmgelegt. Dabei ging es um Lohnforderungen der VC.

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q

23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 12.432,00 +0,4% E-Mini-Future S&P-500 3.612,00 +0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 10.783,50 +0,4% Nikkei-225 26.733,19 -1,3% Schanghai-Composite 3.068,83 -0,1% Hang-Seng-Index 16.407,99 -1,1% +/- Ticks Bund -Future 136,21 +2 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 12.437,81 +0,7% DAX-Future 12.387,00 -0,9% XDAX 12.369,75 -0,9% MDAX 22.332,63 +0,5% TecDAX 2.714,89 +0,8% EuroStoxx50 3.381,73 +0,6% Stoxx50 3.367,28 +0,3% Dow-Jones 29.634,83 -1,3% S&P-500-Index 3.583,07 -2,4% Nasdaq-Comp. 10.321,39 -3,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,19% -70

AUSBLICK: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Start in die Woche zunächst knapp behauptet erwartet. So wird der DAX am Morgen bei 12.410 Punkten nach einem Freitagsschluss bei 12.438 Punkten erwartet. Die asiatischen Börsen tendieren mehrheitlich etwas leichter, was nach der Schwäche an der Wall Street nicht überrascht. Keinen Impuls liefert derweil die Rede des chinesischen Präsidenten Xi Jinping zur Eröffnung des Parteikongresses der Kommunistischen Partei. Zum Start in die Woche wird einmal mehr nach Großbritannien geschaut, dort lief das begrenzte Ankaufprogramm langlaufender Gilts am Freitag wie angekündigt aus. Inzwischen hat der neue britische Schatzkanzler Jeremy Hunt den von Premierministerin Liz Truss unterzeichneten Steuersenkungsplan verworfen underklärt, dass einige Abgaben steigen und die öffentlichen Ausgaben gekürzt werden müssten, um das Vertrauen der Märkte in die britische Wirtschaft wiederherzustellen.

RÜCKBLICK: Fester - Auch schwächere US-Einzelhandelsdaten belasteten nicht. Tendenziell waren die Daten aus Marktsicht sogar leicht positiv zu werten, sprach eine schwächere US-Wirtschaft doch dafür, dass die US-Notenbank die Geldpolitik weniger stark als erwartet anziehen könnte. Die Börsen setzten damit die Aufwärtstendenz des Vortages fort. Die Börse in London (+0,1%) reagierte kaum auf die politischen Entwicklungen in Großbritannien. Zunächst hatte Premierministerin Liz Truss Schatzkanzler Kwasi Kwarteng entlassen. Im Anschluss hat Truss eine Kehrtwende in wichtigen Teilen ihrer Steuerpolitik bekannt gegeben. Temenos stürzten um 18,9 Prozent ab. Die Geschäftszahlen zum dritten Quartal waren deutlich unterhalb der Markterwartung ausgefallen. Zudem wurde die Prognose gesenkt. Tomtom brachen um 11,7 Prozent ein. Die Drittquartalszahlen waren zwar besser als erwartet ausgefallen. Die Anleger störten sich allerdings am Ausblick.

Fester - Der DAX kam mit den fallenden Kursen an der Wall Street von seinem Tageshoch bei 12.676 Punkten wieder deutlicher zurück. Fraport (-0,3%) hat seine Passagier- und Frachtzahlen für September vorgelegt. Sie wurden im Handel als neutral bezeichnet. Das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen ist gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich gestiegen, liegt aber immer noch 27,2 Prozent unter dem September-Wert im Vorkrisenjahr 2019, was vor allem Folge des niedrigeren Geschäftsreiseverkehrs ist. Das Frachtaufkommen war derweil weiter rückläufig angesichts der gesamtwirtschaftliche Abkühlung sowie der Einschränkungen des Luftraums durch den Ukraine-Krieg. Für Nordex ging es um 3,8 Prozent nach oben. Zwar hat das Unternehmen im dritten Quartal insgesamt weniger Aufträge für Windenergieanlagen und weniger Leistung erhalten, jedoch erhöhte sich der durchschnittliche Verkaufspreis je Megawatt Leistung (ASP) laut Nordex deutlich.

Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat Dräger die auffälligste Aktie gestellt. Nach einer Gewinnwarnung wurden die Titel 6,5 Prozent tiefer getaxt. Lufthansa verloren 0,8 Prozent. Die Pilotinnen und Piloten der Lufthansa-Tochter Eurowings wollen ab Montag drei Tage lang streiken. Hellofresh wurden mit dem Gesamtmarkt 0,5 Prozent tiefer gestellt. Der Kochboxenversender schließt ein Verteilzentrum in Kalifornien.

Sehr schwach - Erneut deutlich gestiegene Rentenrediten drückten Aktien. Unerwartet positiv gestimmte US-Verbraucher belasteten den Rentenmarkt und trieben die Marktzinsen nach oben. Verstärkt wurde dieser Effekt, weil unter den Konsumenten gleichzeitig die Inflationserwartungen zulegten. Zudem erwartete Esther George, Präsidentin der US-Notenbankfiliale in Kansas City, weiter steigende Zinsen. Sie konnte sich sogar vorstellen, dass der endgültige Leitzins höher ausfallen und länger auf diesem Niveau verbleiben werde. Die Ergebnisse von JP Morgan fielen besser erwartet aus. Die Aktie stieg um 1,7 Prozent. Wells Fargo blieb beim Gewinn auch hinter den Markterwartungen zurück. Das Einnahmenplus allerdings übertraf diese. Die Aktie legte um 1,9 Prozent zu. Citigroup (+0,7%) verdiente mehr als prognostiziert. Bei Morgan Stanley (+0,1%) verfehlte das Ergebnis die Erwartungen. Kroger will den Konkurrenten Albertsons übernehmen. Die Transaktion bewertet Albertsons mit 24,6 Milliarden Dollar. Kroger verloren 7,3 Prozent, Albertsons fielen um 8,4 Prozent. Analysten sahen Kartellprobleme. S&P und Moody's senkten ihren Bonitätsausblick für Kroger auf negativ. Nutanix schnellten um 24,6 Prozent hoch, laut Wall Street Journal prüft das Cloud-Computing-Unternehmen den eigenen Verkauf.

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,51 +4,3 4,47 378,1 5 Jahre 4,26 +5,9 4,20 300,2 7 Jahre 4,17 +7,5 4,09 272,6 10 Jahre 4,01 +7,2 3,94 250,4 30 Jahre 3,98 +5,8 3,92 208,1

Die Anleihen gerieten mit dem gestiegenen Verbrauchervertrauen bzw. den erhöhten Inflationserwartungen unter Druck, die Renditen drehten heftig ins Plus - auch befeuert von den George-Verlautbarungen. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg wieder über die Marke von 4 Prozent.

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:18 Do, 17:01 % YTD EUR/USD 0,9733 +0,1% 0,9789 0,9715 -14,4% EUR/JPY 144,78 +0,3% 144,29 143,19 +10,6% EUR/CHF 0,9772 -0,1% 0,9764 0,9961 -5,8% EUR/GBP 0,8674 +0,1% 0,8651 0,8646 +3,2% USD/JPY 148,76 +0,2% 147,43 147,39 +29,2% GBP/USD 1,1220 +0,0% 1,1315 1,1237 -17,1% USD/CNH (Offshore) 7,2131 -0,1% 7,1723 7,2159 +13,5% Bitcoin BTC/USD 19.168,72 +0,0% 19.790,69 18.408,28 -58,5%

Der Dollar erholte sich getrieben von gestiegenen Marktzinsen von den Vortagesabgaben, der Dollarindex kletterte um 0,8 Prozent. Die September-Inflationszahlen in den USA dürften einige Marktteilnehmer daran erinnert haben, dass selbst der scheinbar "super-aggressive" Kurs der Fed viel zu wenig aggressiv sein könnte, sagte Analyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank.

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,16 85,61 +0,6% +0,55 +22,4% Brent/ICE 92,34 91,63 +0,8% +0,71 +25,5%

Die Ölpreise geben ihre Vortagesgewinne wieder ab (-3,7% bzw. 2,9%) und verbuchten den höchsten Wocheneinbruch seit Anfang August. Schwache Einzelhandelsumsätze könnten bereits den Beginn einer Rezession mit einer sinkenden Erdölnachfrage einläuten, hieß es. Zusätzlicher Abgabedruck kam auf, als Daten des Ölfelddienstleisters Baker Hughes zeigten, dass die Anzahl der in Betrieb befindlichen Ölförderanlagen in den USA deutlich gestiegen war. Eine womöglich schwache Nachfrage treffe auf ein zulegendes Angebot, so Händler.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.648,93 1.644,60 +0,3% +4,34 -9,9% Silber (Spot) 18,40 18,28 +0,7% +0,12 -21,1% Platin (Spot) 904,70 899,35 +0,6% +5,35 -6,8% Kupfer-Future 3,45 3,44 +0,4% +0,01 -22,0%

