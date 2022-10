Thoma wurde vom Verwaltungsrat gleichzeitig mit einer "umfassenden Prüfung und Neuausrichtung der Strategie" beauftragt.Zürich - An der Sulzer-Spitze kommt es zu einem überraschenden Wechsel. VR-Präsidentin Suzanne Thoma wurde vom Verwaltungsrat zur exekutiven Präsidentin ernannt und übernimmt damit auch die operative Führung des Unternehmens. Sie soll die bisherige Strategie auf den Prüfstand stellen. Thoma löst CEO Frédéric Lalanne ab, der seinen Rücktritt per Ende Oktober 2022 erklärt hat, wie Sulzer am Montag...

