Wochenausblick KW 42 - Wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland, der Eurozone und den USA

Die vergangene Woche brachte wieder vieles mit sich und die US-Verbraucherpreise sorgten am Donnerstag für Turbulenzen an den Märkten. Obwohl die Inflationszahlen leicht höher lagen als erwartet konnten sich die Aktienmärkte nach einem deutlichen Kursrutsch fulminant erholen.



In der kommenden Woche geht die Berichtssaison in die nächste Runde. Nachdem im Laufe der letzten Woche die Großbanken wie zum Beispiel J.P.Morgan oder die Bank of America ihre Ergebnisse offengelegt haben folgen diese Woche Firmen wie Tesla, Netflix, Kering oder Renault. Konjunkturseitig erwarten uns weitere Daten hinsichtlich der Preisentwicklung unter anderem aus China, Deutschland oder Großbritannien.



Montag, der 17. Oktober 2022

Zu Beginn der Woche legen die Bank of America und der Rohstoffgigant Rio Tinto ihre Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal vor. Konjunkturseitig wird der Empire State Index für den Oktober einen Anhaltspunkt zur Industrieproduktion in den USA liefern.





Dienstag, der 18. Oktober 2022

Am Dienstag gewähren uns im Laufe des Tages unter anderem Johnson & Johnson, Goldman Sachs und Netflix Einblicke in ihre Bücher. Des Weiteren gibt uns der Produktionsreport von BHP am Abend einen Hinweis auf die Lage in der Rohstoff- und Bergbaubranche, eine Branche, die als Frühindikator der Weltwirtschaft gilt. Konjunkturseitig erreichen uns am Morgen mit den Zahlen zum BIP und der Industrieproduktion wichtige Daten aus China, bevor die deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen für den Oktober am Mittag veröffentlicht werden.

Mittwoch, der 19. Oktober 2022

Zur Wochenmitte legen ASML und Sartorius ihre Zahlen zum vergangenen Quartal vor, bevor am Abend IBM und Tesla mit ihren Ergebnissen folgen. Konjunkturseitig wird es um Großbritannien spannend, da die Verbraucherpreise für den September veröffentlicht werden. Diese könnten einen Anhaltspunkt zum Verlauf von weiteren Zinserhöhungen liefern.

Donnerstag, den 20. Oktober 2022

Der Donnerstag wird ein hochspannender Tag, wenn es um Unternehmenszahlen und Ausblicke geht. Am Morgen geben unter anderem Nokia und Hermes ihre Ergebnisse zum abgelaufenen dritten Quartal bekannt, bevor am Mittag AT&T und am Nachmittag Kering folgen. Konjunkturseitig wird es eher ruhig bis auf die Veröffentlichung der deutschen Erzeugerpreise für den September. Diese sind wichtig zur Prognose der Verbraucherpreisentwicklung.

Freitag, dem 21. Oktober 2022

Zum Ende der Woche geben unternehmensseitig Renault, Schlumberger und die American Express ihre Quartalszahlen bekannt und zudem findet bei Walmart eine außerordentliche Hauptversammlung statt. Des Weiteren werden am Morgen die japanischen Verbraucherpreise für den Monat September sowie Daten zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone veröffentlicht.

Quelle: HSBC





