Weitere Videos findet ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Stimmung an den Märkten ist weiter sehr fragil. Der DAX hat zwar eine gute Woche hinter sich. Gleich zum Wochenstart muss er allerdings mit schwachen Vorgaben von der Wall Street zurechtkommen. Der Dow Jones stürzte am Freitag kräftig ab. Mehr von Martin Weiß. Live vom Parkett in Frankfurt berichtet Viola Grebe. Bei den Einzelwerten geht es heute um ExxonMobil, Porsche, RWE, Vonovia, Südzucker, Bayer und BASF. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1