Der deutsche Leitindex hat eine erfolgreiche Handelswoche hinter sich. Kurzzeitig gab es zwar einen kleinen Schock in Form von US-Inflationsdaten. Unter dem Strich legte der DAX auf Wochensicht allerdings rund 1,3 Prozent zu. Marktidee: Fuchs Petrolub Die Aktie von Fuchs Petrolub befindet sich seit Januar 2021 in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Zuletzt gab es allerdings eine Erholungswelle. Dabei sprang der Kurs über mehrere wichtige Marken. Jetzt rückt die 200-Tage-Linie langsam in den Fokus. Zuvor muss das Papier aber noch drei weitere Hürden überspringen.