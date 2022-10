In der letzten charttechnischen Analyse vom 5. Oktober 2020: "EUR/AUD: Sauberer Zieleinlauf" wurde bereits auf den Zieleinlauf des Paares EUR/AUD an die markante Hürde bei grob 1,5398 AUD hingewiesen. Seinerzeit verweilte das Paar noch in diesem Bereich, kurzfristig wurde ein Pullback zur Unterseite favorisiert. Dieser fiel allerdings nur sehr kurz aus, weshalb es auch nur wenig später zu einem dynamischen ...

