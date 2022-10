Nach dem Kursverlust aus dem Bereich um 12,00 Euro auf bis zu 6,51 Euro am letzten Donnerstag, gab es eine Erholung, die am Freitag bis auf 6,94 Euro reichte. Jetzt wird sich entscheiden, ob der Anstieg über die psychologisch wichtige Marke von 7,00 Euro gelingt oder ob es einen erneuten Absturz gibt. "Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt ...

