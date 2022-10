DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Medienmogul Rupert Murdoch prüft nahezu ein Jahrzehnt nach der Trennung wieder die Zusammenlegung von Fox Corp und News Corp. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, haben beide Unternehmen vor kurzem spezielle Vorstandsausschüsse eingerichtet, um eine mögliche Transaktion zu prüfen und potenzielle finanzielle Bedingungen zu bewerten. Die Gespräche befänden sich in einem frühen Stadium, fügten sie hinzu. Fox Corp besitzt Fox News und das Fox-Sendernetzwerk sowie lokale Fernsehsender und den Streaming-Dienst Tubi. News Corp ist Eigentümer von Dow Jones, Herausgeber von Dow Jones Newswires und dem Wall Street Journal sowie Nachrichtenorganisationen in Großbritannien und Australien.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.618,50 +0,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 10.814,00 +0,7% Nikkei-225 26.751,68 -1,3% Hang-Seng-Index 16.525,82 -0,4% Kospi 2.217,93 +0,2% Schanghai-Composite 3.078,99 +0,2% S&P/ASX 200 6.664,40 -1,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die asiatischen Aktienmärkte folgen mehrheitlich den schwachen Vorgaben der Wall Street. Im Handel verweist man aber auch auf negative Signale von der chinesischen KP. Zum Auftakt des Parteitags hat Präsident Xi Jinping seine Landsleute dazu aufgerufen, sich "auf die schlimmsten Fälle vorzubereiten". Taiwan drohte er mit einem Militäreinsatz. Es gab kaum Anzeichen für ein Nachlassen der Null-Covid-Kampagne oder der Wohnungsmarktpolitik. Gerade die ständigen Lockdowns bremsen die chinesische Wirtschaft seit Monaten aus. Aus Schanghai wurden neue Infektionsanstiege gemeldet. Die chinesische Zentralbank hat ihre Leitzinsen derweil unangetastet gelassen. Zugleich pumpte die Notenbank 500 Milliarden Yuan in den Markt. Die chinesischen Börsen halten sich derweil wacker. Kweichow Moutai verlieren 1,7 Prozent nach Geschäftsausweis. Ganfeng Lithium steigen dagegen um 1 Prozent - befeuert von einem positiven Ausblick. In Hongkong leiden vor allem Technologiewerte und folgen damit ihren US-Pendants. Der Nikkei-225 büßt deutlich ein - ebenfalls belastet von schwachen Technologietiteln. Mitsubishi UFJ Financial Group steigen indes um 2,7 Prozent - gestützt von einer Genehmigung der US-Behörden zum geplanten Verkauf von Union Bank. Nach einem 32-Jahrehoch des Dollar zum Yen spekulieren Anleger auf eine Intervention zur Stützung des Yen. In Südkorea dreht der Kospi ins Plus. Kakao brechen um 9,1 Prozent ein. Ein Feuer in einem Rechenzentrum führte zu einem Ausfall von Diensten.

US-NACHBÖRSE

Mit den Fusionsspekulationen zogen die A- und B-Titel der News Corp um 6,7 bzw. 6,0 Prozent an. Die A- und B-Papiere der Fox Corp ermäßigten sich um 1,4 bzw. 0,6 Prozent. Der Penny-Stock von NeuBase Therapeutics legte nach seinem 9,7-prozentigen Einbruch im regulären Handel anschließend 11,9 Prozent zu. Das Biotechnologie-Unternehmen plant radikale Kosteneinsparungen und will 60 Prozent der Belegschaft loswerden.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.639,84 -1,3% -398,88 -18,4% S&P-500 3.583,69 -2,3% -86,22 -24,8% Nasdaq-Comp. 10.321,39 -3,1% -327,76 -34,0% Nasdaq-100 10.692,06 -3,1% -341,52 -34,5% Fr Do Umsatz NYSE (Aktien) 949,1 Mio 1,068 Mrd Gewinner 605 2.317 Verlierer 2.597 951 Unverändert 116 134

Sehr schwach - Erneut deutlich gestiegene Rentenrediten drückten Aktien. Unerwartet positiv gestimmte US-Verbraucher belasteten den Rentenmarkt und trieben die Marktzinsen nach oben. Verstärkt wurde dieser Effekt, weil unter den Konsumenten gleichzeitig die Inflationserwartungen zulegten. Zudem erwartete Esther George, Präsidentin der US-Notenbankfiliale in Kansas City, weiter steigende Zinsen. Sie konnte sich sogar vorstellen, dass der endgültige Leitzins höher ausfallen und länger auf diesem Niveau verbleiben werde. Die Ergebnisse von JP Morgan fielen besser erwartet aus. Die Aktie stieg um 1,7 Prozent. Wells Fargo blieb beim Gewinn auch hinter den Markterwartungen zurück. Das Einnahmenplus allerdings übertraf diese. Die Aktie legte um 1,9 Prozent zu. Citigroup (+0,7%) verdiente mehr prognostiziert. Bei Morgan Stanley (+0,1%) verfehlte das Ergebnis die Erwartungen. Kroger will den Konkurrenten Albertsons übernehmen. Die Transaktion bewertet Albertsons mit 24,6 Milliarden Dollar. Kroger verloren 7,3 Prozent, Albertsons fielen um 8,4 Prozent. Analysten sahen Kartellprobleme. S&P und Moody's senkten ihren Bonitätsausblick für Kroger auf negativ. Nutanix schnellten um 24,6 Prozent hoch, laut Wall Street Journal prüft das Cloud-Computing-Unternehmen den eigenen Verkauf.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,51 +4,3 4,47 378,1 5 Jahre 4,26 +5,9 4,20 300,2 7 Jahre 4,17 +7,5 4,09 272,6 10 Jahre 4,01 +7,2 3,94 250,4 30 Jahre 3,98 +5,8 3,92 208,1

Die Anleihen gerieten mit dem gestiegenen Verbrauchervertrauen bzw. den erhöhten Inflationserwartungen unter Druck, die Renditen drehten heftig ins Plus - auch befeuert von den George-Verlautbarungen. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg wieder über die Marke von 4 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 12:02 % YTD EUR/USD 0,9746 +0,2% 0,9724 0,9728 -14,3% EUR/JPY 144,94 +0,4% 144,39 143,63 +10,7% EUR/GBP 0,8657 -0,1% 0,8666 0,8649 +3,0% GBP/USD 1,1258 +0,3% 1,1220 1,1246 -16,8% USD/JPY 148,72 +0,2% 148,47 147,70 +29,2% USD/KRW 1.434,09 -0,5% 1.441,76 1.437,84 +20,6% USD/CNY 7,1999 +0,1% 7,1910 7,1988 +13,3% USD/CNH 7,2075 -0,2% 7,2194 7,2136 +13,4% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8497 7,8500 +0,7% AUD/USD 0,6238 +0,5% 0,6206 0,6289 -14,1% NZD/USD 0,5586 +0,3% 0,5567 0,5627 -18,2% Bitcoin BTC/USD 19.241,28 +0,4% 19.161,65 19.648,21 -58,4%

Der Dollar erholte sich getrieben von gestiegenen Marktzinsen von den Vortagesabgaben, der Dollarindex kletterte um 0,8 Prozent. Die September-Inflationszahlen in den USA dürften einige Marktteilnehmer daran erinnert haben, dass selbst der scheinbar "super-aggressive" Kurs der Fed viel zu wenig aggressiv sein könnte, sagte Analyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,22 85,61 +0,7% +0,61 +22,5% Brent/ICE 92,31 91,63 +0,7% +0,68 +25,5%

Die Ölpreise geben ihre Vortagesgewinne wieder ab (-3,7% bzw. 2,9%) und verbuchten den höchsten Wocheneinbruch seit Anfang August. Schwache Einzelhandelsumsätze könnten bereits den Beginn einer Rezession mit einer sinkenden Erdölnachfrage einläuten, hieß es. Zusätzlicher Abgabedruck kam auf, als Daten des Ölfelddienstleisters Baker Hughes zeigten, dass die Anzahl der in Betrieb befindlichen Ölförderanlagen in den USA deutlich gestiegen war. Eine womöglich schwache Nachfrage treffe auf ein zulegendes Angebot, so Händler.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.651,92 1.644,60 +0,4% +7,32 -9,7% Silber (Spot) 18,47 18,28 +1,0% +0,19 -20,8% Platin (Spot) 910,48 899,35 +1,2% +11,13 -6,2% Kupfer-Future 3,45 3,44 +0,4% +0,01 -22,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Anziehende Marktzinsen und der feste Dollar setzten dem Goldpreis (-1,4%) zu.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Chinas Wirtschaft hat sich nach Aussage eines Regierungsvertreters im dritten Quartal "signifikant verbessert". Die wirtschaftliche Aktivität - Industrieproduktion, Investitionen und Konsum - steige weiterhin an, sagte Zhao Chenxin, Vize-Chef der Nationalen Entwicklung- und Reformkommission, am Rande des Parteitags der KP.

G7

Die G7-Staaten wollen die weltweite Absicherung gegen Klimarisiken vorantreiben und haben sich darüber mit der Gruppe der V20 von besonders vulnerablen Staaten verständigt. Der Startschuss für den geplanten Schutzschirm soll demnach auf der UN-Klimakonferenz im November in Ägypten erfolgen.

NIKOLA

Ein Bundesgericht in New York hat Trevor Milton, den Gründer von Nikola, wegen Wertpapierbetrugs für schuldig befunden. Er hat laut Staatsanwaltschaft wiederholt Lügen über die Entwicklung der emissionsfreien Lastkraftwagen und deren Technologie verbreitet. "Trevor Milton hat die Investoren von Nikola belogen - immer und immer wieder", sagte Staatsanwalt Damian Williams. "Das ist Betrug, schlicht und einfach." Milton drohen nun bis zu 20 Jahren Gefängnis. Der Schuldspruch vom Freitag ist die Krönung des Niedergangs von Milton, der das Elektro-Truck-Startup erst 2015 gründete und das Unternehmen 2020 mit einer Bewertung von 3,3 Milliarden Dollar an die Börse brachte, als das Unternehmen noch keinen einzigen Lkw verkauft hatte. Die Marktbewertung des Unternehmens überstieg kurzzeitig die Bewertung von Branchenriesen wie Ford.

