Das Instrument Z46 CA35634R1001 FREEDOM BATTERY METALS I. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.10.2022 und ex Kapitalmassnahme am 18.10.2022

The instrument Z46 CA35634R1001 FREEDOM BATTERY METALS I. EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.10.2022 and ex capital adjustment on 18.10.2022



Das Instrument MPI0 IT0005508921 BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 17.10.2022

The instrument MPI0 IT0005508921 BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. EQUITY is traded ex capital adjustment on 17.10.2022



Das Instrument YH1N US00912N2053 AIR INDUSTRIES GR.DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.10.2022 und ex Kapitalmassnahme am 18.10.2022

The instrument YH1N US00912N2053 AIR INDUSTRIES GR.DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.10.2022 and ex capital adjustment on 18.10.2022

