The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.10.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.10.2022



ISIN Name

CA110709FY32 BRIT. COL.PROV. 2040

DE000HV5LZF7 UC-HVB BONITAET 22 TLIT

DE000HV5LZC4 UC-HVB BONITAET 22 FMC1

DE000HV5LZD2 UC-HVB CRLNFI 22 BASKET

USC82073AB08 SCHLUMB.FIN.CA. 17/22REGS

FR0013213832 CNP ASSURANCES 16/22

DE000DK0T0L3 DEKA HPF MTN R2091

CH0539032885 GEBERIT 20/22

AU3SG0001522 WESTN AUSTR.TR.CORP. 2022

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de