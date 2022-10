The following instruments on XETRA do have their first trading 17.10.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.10.2022Aktien1 SE0018741985 ALM Equity AB2 SE0017232671 Sensidose AB3 IT0005509002 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. BZR4 CA3646031003 EGR Exploration Ltd.Anleihen1 CH1214797164 Cornèr Bank SA2 DE000DD5A1P3 DZ BANK AG3 XS2544645117 Commonwealth Bank of Australia4 AT0000A30ZH4 Hypo Vorarlberg Bank AG5 DE000HLB77V9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale