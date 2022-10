Wir blicken zurück auf den Handelsverlauf in der letzten Kalenderwoche. Ausgehend vom in USD gehandelten Goldpreis betrachten wir für unsere deutschen Leser natürlich auch die Preisentwicklung von Gold in Euro. Im Laufe der Woche wurde die 1.700 USD Marke immer weiter aus den Augen verloren. Anschließend wurde die Handelswoche beinahe beim Wochentief geschlossen. Die Woche wurde bei 1.643,40 USD beendet. Dabei ist das Wochentief auch am Freitag notiert worden. 1640,42 USD. Die Woche begann bei 1.693,55 ...

