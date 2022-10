Dagegen kostet der Euro zum Franken mit 0,9773 Franken praktisch gleich viel wie am Freitagabend.Frankfurt - Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9748 US-Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende. Dagegen kostet der Euro zum Franken mit 0,9773 Franken praktisch gleich viel wie am Freitagabend. Derweil hat sich der Dollar auf 1,0027 Franken abgeschwächt. Am späten Freitagabend war der Greenback noch zu 1...

