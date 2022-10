NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Klöckner & Co vor der Berichtssaison zum dritten Quartal von 14,90 auf 12,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Alan Spence passte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Stahlpreisschätzungen nochmals nach unten an und damit auch seine Kursziele an die aktuelle Marktlage. Er äußerte seine Präferenz für Hersteller von Ölfeldrohren (OCTG) wie Tenaris oder Vallourec. Für die meisten Branchenwerte liegt er unter den Markterwartungen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2022 / 14:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KC01000

