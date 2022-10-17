BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 60 (70) EUR - 'EQUAL WEIGHT'CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 174 (212) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 172,40 (154,70) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 16,50 (19) EUR - 'UNDERPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 42,50 (45,30) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 42 (46) EUR - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 255 (260) EUR - 'HOLD'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR EVOTEC AUF 38 (45) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 12,40 (14,90) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 22 (26) EUR - 'HOLD'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 11,50 (13,80) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VANTAGE TOWERS AUF 32 (36) EUR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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