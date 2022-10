(shareribs.com) London 17.10.2022 - Die Ölpreise zeigen sich zum Wochenauftakt fester. Noch am Freitag waren die Notierungen um drei Prozent abgerutscht, belastet von den Sorgen der Marktteilnehmer hinsichtlich der Nachfrage. In China findet derzeit der Volkskongress statt, der Xi Jinping zu einer dritten Amtszeit verhelfen soll. Gleichzeitig kämpft die Führung in Peking mit einer Reihe von Herausforderungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...