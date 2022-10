Die neuen US-Inflationsdaten belasten die Anleihenmärkte erneut - die Kurse fallen. Staatsanleihen der USA und der Schweiz sind gefragt, kurzlaufende Unternehmenstitel ebenso. 14. Oktober 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Vor allem eine enttäuschende Kerninflation in den USA im September hat die Anleihekurse erneut auf Talfahrt geschickt. Die Renditen waren gestiegen. So hatten zehnjährige US-Staatsanleihen in der Spitze mit 4,07 Prozent rentiert, die Pendants der Bundesrepublik mit 2,4 Prozent. ...

