Für die gesamte Chemie-Branche wurde angesichts der Energiekrise von beinahe sämtlichen Experten ein düsteres Szenario gemalt. Die Branche wurde hierzulande schon quasi totgesagt und insbesondere für BASF sollte es extrem schwierig werden. Doch jetzt haben die Ludwigshafener mit ihren Zahlen fürs dritte Quartal eindrucksvoll zurückgeschlagen. Wenn nun auch noch die Tarifverhandlungen zu einem versöhnlichen Ende geführt werden, dürfte es an der Börse weiter nach oben gehen…

BASF gab in den vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal einen Umsatz von rund 22 Milliarden Euro zu Protokoll. Ein Plus von rund 12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Diese Steigerung ist vor allem in günstigen Wechselkursen und höheren Preisen begründet. Das operative Ergebnis ging zwar von 1,77 Milliarden Euro auf 1,38 Milliarden Euro zurück, lag damit aber immer noch (deutlich) über der Konsensschätzung der Analysten (1,31 Milliarden Euro).

Die Tarifverhandlungen in der Chemie- und Pharma-Branche

