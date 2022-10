Emittent / Herausgeber: EMERAM Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Private Equity/Verkauf

EMERAM und diva-e verkaufen das Frankfurter Rechenzentrum 'firstcolo' an Cube Infrastructure Managers



17.10.2022

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



EMERAM und diva-e verkaufen das Frankfurter Rechenzentrum 'firstcolo' an Cube Infrastructure Managers Frankfurt, 17. Oktober 2022: Cube Infrastructure Managers ("Cube"), ein unabhängiger mittelständischer Infrastrukturinvestor, übernimmt die firstcolo datacenters GmbH ("firstcolo"), einen in Frankfurt ansässigen Rechenzentrumsbetreiber. Die Übernahme erfolgt durch den Cube Infrastructure Fund III. Cube erwirbt firstcolo von EMERAM Capital Partners ("EMERAM"), eine der führenden Beteiligungsgesellschaften für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum und deren Portfoliounternehmen diva-e Excellence GmbH ("diva-e"). Als Business Development Partner unterstützt EMERAM aktiv und umfassend das Wachstum von diva-e. Über die finanziellen Details der Transaktion, die den üblichen Abschlussbedingungen unterliegen, haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. firstcolo besitzt zwei hochmoderne Tier III+ Rechenzentren in Frankfurt, die zu 100 Prozent mit Ökostrom betrieben werden. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und expandierte durch die Übernahme von Accelerated IT im Jahr 2017. Seit dem Einstieg von EMERAM und diva-e als neue Mehrheitsgesellschafter konnte das Management-Team die Umsätze und die Rentabilität von firstcolo im Kerngeschäft Colocation erheblich steigern und neue wachstumsstarke Bereiche wie Private-Cloud-Lösungen erschließen. Firstcolo's starke "Plattform"-Charakteristika und signifikante Wachstumsperspektiven und eine steigende Nachfrage nach Colocation- und Cloud-Lösungen in ganz Deutschland machen das Unternehmen zu einem attraktiven Investment für Cube's Buy-and-Grow-Strategie. Stéphane Calas, Partner bei Cube Infrastructure Managers, sagt: "Cube investiert in Unternehmen, die von dem Megatrend nach mehr Nachfrage an nachhaltiger Infrastruktur profitieren. Im digitalen Sektor hat Cube seit 2008 ein Dutzend Transaktionen durchgeführt und dabei mit talentierten Management-Teams zusammengearbeitet, um starkes und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Wir glauben, dass firstcolo sehr gut positioniert ist den steigenden Bedarf deutscher KMUs an Colocation- und Cloud-Services zu bedienen. Unser Team freut sich sehr darauf, gemeinsam mit Jerome und Nicolaj, dem Management-Team und den Gründern von firstcolo, das nächste Wachstumskapitel der firstcolo zu schreiben." Dr. Alexis Tran-Viet, Partner bei EMERAM, kommentiert: "Wir sind stolz darauf, firstcolo dabei unterstützt zu haben, sich zu einem der führenden und effizientesten Rechenzentrumsbetreiber mit einem differenzierten und kundenorientierten Leistungsangebot in Frankfurt entwickelt zu haben. Es war uns eine Freude, mit Jerome Evans und Nicolaj Kamensek zusammenzuarbeiten, die den gemeinsamen Wertschöpfungsplan zum Zeitpunkt der ursprünglichen Akquisition hervorragend umgesetzt haben." Jerome Evans, CEO von firstcolo, erläutert: "Durch die Zusammenarbeit mit diva-e und EMERAM hat sich firstcolo von einem gründergeführten Unternehmen zu einer Plattform mit erheblichem Wachstumspotenzial entwickelt. In den letzten fünf Jahren haben wir unseren Umsatz mehr als verdoppelt und sind in neue Bereiche wie die Private Cloud vorgestoßen. Mit Cube haben wir einen langfristig orientierten Eigentümer gewonnen, der uns bei unseren Ambitionen unterstützen wird, die Plattform weiter auszubauen. Das Ziel ist eine Verdreifachung des Umsatzes sowie der Datacenter-Kapazitäten. In der Zukunft werden wir weitere Rechenzentren mit branchenführenden PUE-Werten in Bezug auf die Energieeffizienz bauen. Gemeinsam werden wir unseren Weg des Wachstums und der Digitalisierung fortsetzen." Die beiden Gründer von firstcolo - Jerome Evans und Nicolaj Kamensek - bleiben Gesellschafter und werden das Unternehmen auch in der nächsten Wachstumsphase leiten. EMERAM wurde von ING (M&A), Poellath (Legal), Solon (Commercial) und KPMG (Financial) beraten. Cube wurde von DLA (Legal), PwC (Financial, Tax, ESG), Fide (Commercial and Technical) und Marsh (Insurance) beraten. --ENDE-- Über firstcolo firstcolo ist ein unabhängiger Anbieter von Colocation, dedizierten Servern, Managed Services und Private Cloud Services in Frankfurt am Main. firstcolo war eine unabhängige Tochtergesellschaft von diva-e, einem Portfoliounternehmen von EMERAM, das in der digitalen Marketingbranche tätig ist. Heute verfügt firstcolo über zwei hochmoderne Tier III+ Rechenzentren. Das Unternehmen ergänzt sein zentrales Colocation-Angebot durch eine breite Palette von Infrastruktur-Managed-Services und Cybersicherheitslösungen, die die Rentabilität und die Kundenbindung erheblich steigern. Über EMERAM EMERAM ist einer der führenden Investmentmanager für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Von EMERAM beratene Fonds stellen mehr als 700 Millionen Euro Kapital für die Entwicklung wachsender Unternehmen zur Verfügung. Das Portfolio umfasst Unternehmen aus den Bereichen Technologie/Software, Dienstleistungen und neue Konsumgüter. EMERAM agiert als langfristiger Geschäftsentwicklungspartner für seine Unternehmen und fördert das nachhaltige Wachstum (organisch und anorganisch) der Portfoliounternehmen. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf die Umsetzung von ganzheitlichen ESG-Konzepten. Derzeit umfasst das Portfolio sechs Plattformbeteiligungen mit insgesamt mehr als 2.500 Mitarbeitern. Die Unternehmen erzielen kontinuierlich ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum. Darüber hinaus haben insgesamt 30 Add-on-Akquisitionen das Wachstum beschleunigt und die internationale Expansion ermöglicht. www.emeram.com Über diva-e Mit mehr als 80 Millionen Euro Jahresumsatz (2021) und Platz 2 im bundesweiten Ranking "Plattformen, E-Commerce und Services" des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) gehört diva-e zu den führenden Digitaldienstleistern in Deutschland. Als "Transactional Experience Partner (TXP)" schafft diva-e digitale Erlebnisse, die Unternehmen nachhaltig voranbringen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im digitalen Business deckt diva-e die digitale Wertschöpfungskette von Strategie über Technologie bis Kreation vollständig ab. diva-e arbeitet mit weltweit führenden Technologiepartnern wie Adobe, SAP Hybris, Spryker, e-Spirit, Microsoft und Bloomreach zusammen. Zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen wie EDEKA, E.ON, FC Bayern München und Carl Zeiss. diva-e beschäftigt rund 900 Mitarbeitende an insgesamt zehn Standorten in Deutschland, Bulgarien (Sofia) und den USA (Cincinnati). www.diva-e.com Über Cube Infrastructure Managers Cube Infrastructure Managers ist ein unabhängiger mittelständischer Infrastrukturinvestor, der fundierte Branchenkenntnisse mit operativer und finanzieller Expertise verbindet. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat Cube seine operativen und finanziellen Fähigkeiten genutzt, um Pionierarbeit bei der Umwandlung wichtiger und lokaler Infrastrukturanlagen in Bereichen wie Telekommunikation, Fernwärme, Mobilität und Laden von Elektrofahrzeugen zu leisten. Cube nutzt einen praktischen Ansatz, um in kleine und mittelgroße Infrastrukturen zu investieren, die von größeren Investoren nicht wahrgenommen werden, und um nachhaltige Infrastrukturanlagen für lokale Gemeinden und Behörden zu schaffen. Cube hat 4,0 Mrd. Euro über vier auf Europa ausgerichtete Fonds aufgebracht, darunter die auf Brachflächen ausgerichteten Fonds Cube I, II und III, die einer Buy & Grow"-Strategie folgen, und den auf Telekommunikationsanlagen ausgerichteten Connecting Europe Broadband Fund. Seit seiner Gründung hat Cube erfolgreich mehr als 30 Investitionen in ganz Europa getätigt und wird auch weiterhin in profitable und verantwortungsvolle Investitionsmöglichkeiten mit starkem Wachstumspotenzial investieren. Cube IM verfügt über fünf Sterne bei UNPRI und hat mehrere ESG-Auszeichnungen erhalten. www.cubeinfrastructure.com Medienkontakte Cube Infrastructure Managers Caroline Kragerud, Leiterin der Abteilung Investor Relations T +352 248 734 6874 ckragerud@cubeim.com www.cubeinfrastructure.com Peregrine Kommunikation Alex Gorokhov / Danila Andreev T +44 7388 204845 cubeim@peregrinecommunications.com EMERAM Capital Partner: WMP EuroCom AG Christian Dose: Tel.: +49 (0)69 2475 689 491 | Email: emeram@wmp-ag.de Susanne Horstmann: Tel.: +49 (0)160 9988 0099 | Email: emeram@wmp-ag.de EMERAM Capital Partners | Mühlbaurstraße 1 | 81677 München | www.emeram.com

