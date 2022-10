FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 28. Oktober



MONTAG, DEN 17. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

11:30 SWE: Sandvik, Q3-Zahlen

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 09/22

06:30 JPN: Industrieproduktion 08/22 (endgültig)

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 08/22

08:00 DEU: Insolvenzen, Juli 2022 + Trendindikator für September 2022 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 08/22 10:00 ITA: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Index 10/22



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Siemens Healthineers Pressefrühstück, World Health Summit, "Gesundheitspolitik & Digitalisierung", Berlin

10:30 DEU: Taufe der Lufthansa Boeing 787-9 "Berlin" durch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und Lufthansa-Chef Carsten Spohr

17:00 DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken (BdB): "Kapitalmarktunion - eine Zwischenbilanz" u.a. mit Jan Kupfer, Mitglied des Vorstands der UniCredit Bank AG

17:00 DEU: "Tagesspiegel" zu "Digitalisierung: Vom Jobkiller zum Retter in der Not?" u.a. mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil

DEU: Dritte Verhandlungsrunde für die Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie, Wiesbaden

FRA: Pariser Automobil-Salon - Mondial de l'Automobile 2022 (bis 23.10.22), Paris

LUX: Auftakt: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister zu Ostseefangquoten

LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg



DIENSTAG, DEN 18. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:15 CHE: Roche, 9Monatsumsatz

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen

17:45 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen

23:30 AUS: BHP Group, Q1 Production Report



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Telekom Austria, Q3-Zahlen

USA: Hasbro, Q3-Zahlen

USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen

USA: First Horizon, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Industrieproduktion 09/22

04:00 CHN: BIP Q3/22

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 09/22

08:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 09/22

08:00 DEU: Baugenehmigungen 08/22

10:00 ITA: Handelsbilanz 08/22

10:00 ESP: Handelsbilanz 08/22

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 10/22

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 7 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR 15:15 USA: Industrieproduktion 09/22

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 09/22

16:00 USA: NAHB-Index 10/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung dritte Verhandlungsrunde für die Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie, Wiesbaden

DEU: Fortsetzung Prozess gegen sechs Angeklagte wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges u. a. zum Schaden der Fielmann AG, Kiel

10:00 DEU: Cellforce Group legt Grundstein für Batteriezellenfertigung, Kirchentellinsfurt Die Cellforce Group (CFG), ein Joint Venture der Porsche AG und der Customcells Holding legt den Grundstein für ihren künftigen Unternehmenssitz sowie die Entwicklung und Produktion eines neuen Batterie-Standards.

11:00 DEU: Treffen der Allianz für Transformation

+ 14.00 Pk nach dem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), dem Präsident des Deutschen Naturschutzring Kai Niebert, der DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi und der Präsidentin des BDEW Marie-Luise Wolff

17:30 DEU: Parlamentarischer Abend der Arbeitsgemeinschaft Mittelstand + 18.15 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) + 19.15 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grün

LUX: EuGH-Urteil zur Unternehmensmitbestimmung bei SAP wegen der Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft

MITTWOCH, DEN 19. OKTOBERTERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 h Online-Pk)07:00 NLD: ASML Holding, Q3-Zahlen07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q3-Umsatz07:15 CHE: Nestle, 9Monatsumsatz09:00 DEU: Flatexdegiro, Call zu den Q3-Zahlen10:00 CHE: Swiss Re, Pressekonferenz in Baden-Baden13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen13:00 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen13:00 USA: Travelers Cos, Q3-Zahlen13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen17:45 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen22:00 USA: IBM, Q3-Zahlen22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen

FIN: Elisa, Q3-Zahlen

GBR: Asos plc, Jahreszahlen

SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

USA: Lam Research, Q3-Zahlen

USA: United Airlines, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 08/22 08:00 GBR: Verbraucherpreise 09/22

09:00 AUT: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 09/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Beige Book



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: 10. Allianz Autotag Live & Digital "Sustainability in motor insurance"

11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken (VÖB), Kapitalmarktprognose, Frankfurt

11:45 DEU: Vorstellung des Masterplans Ladeinfrastruktur mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP)

19:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Berlin

THA: Treffen der Apec-Finanzminister, Bangkok



DONNERSTAG, DEN 20. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Schindler, Q3-Zahlen

06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Zur Rose, Q3-Umsatz

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Hermes International, Q3-Umsatz

08:00 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q3-Zahlen

09:30 DEU: Munich Re, Virtual Media Breakfast

09:30 CHE: Zurich Insurance Group, Medienfrühstück 150 Jahre Jubiläum 12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen

12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analysten- und Investorenkonferenz zu den Zahlen 3. Quartal 15:00 USA: Western Union, Investor Day

17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz

18:00 FRA: Vivendi, Q3-Umsatz

18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Umsatz



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Givaudan, Investor Day

GBR: National Express, Q3-Umsatz

NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen

SWE: Nordea, Q3-Zahlen

SWE: Investor AB, Q3-Zahlen

USA: Dow, Q3-Zahlen

USA: Blackstone, Q3-Zahlen

USA: Whirlpool, Q3-Zahlen

USA: Snap, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 10/22

CHN: Zentralbank, Zinsentscheid

01:50 JPN: Handelsbilanz 09/22

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 09/22

06:30 NLD: Konsumausgaben 08/22

08:00 CHE: Im- und Exporte 09/22

08:00 DEU: Erzeugerpreise 09/22

08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), September 2022

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/22

08:45 FRA: Geschäftsklima 10/22

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 08/22

10:00 POL: Industrieproduktion 09/22

10:00 POL: Erzeugerpreise 09/22

13:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 10/22

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 09/22

16:00 USA: Frühindikator 09/22



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals gegen zwei angeklagte frühere Banker, Wiesbaden

12:00 DEU: Pressegespräch Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding: "Ausblick auf Wirtschaft und Finanzmärkte im vierten Quartal 2022", Frankfurt

14:30 DEU: BDI-Rohstoffkongress u.a. mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Berlin

LUX: Schlussanträge am EuGH zum Verbot der geplanten Übernahme von O2 UK durch Hutchison

BEL: EU-Gipfel - 1. Tag, Brüssel



CZE: Informelles Treffen der EU-Verkehrsminister, Prag

FREITAG, DEN 21. OKTOBERTERMINE UNTERNEHMEN06:00 CHE: Sika AG, 9Monatszahlen07:00 CHE: BB Biotech, Q3-Zahlen07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen07:30 FRA: Faurecia, Q3-Umsatz07:30 SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen08:00 DEU: Metro, Jahresumsatz08:00 DEU: Villeroy & Boch, 9Monatszahlen08:00 FRA: Renault, Q3-Zahlen08:00 GBR: Deliveroo, Q3-Umsatz08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q3-Umsatz13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen13:30 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen16:00 USA: Walmart, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen

SWE: Autoliv, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/22

01:30 JPN: Verbraucherpreise 09/22

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 09/22

Fehlende finanzielle Mittel für angemessenes Heizen der Wohnung in Deutschland und der EU, Jahr 2021

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 09/22

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 10/22

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/22 (vorläufig)



EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Tschechien

EUR: S&P Ratingergebnis Großbritannien, Griechenland, Niederlande, Italien EUR: Moody's Ratingergebnis Slowenien, Großbritannien



SONSTIGE TERMINE

DEU: UN stellen Bericht zu Klimaschutzplänen der einzelnen Staaten vor, Bonn

BEL: EU-Gipfel - 2. und letzter Tag, Brüssel



MONTAG, DEN 24. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen

22:05 USA: Qualtrics, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung) 09:15 FRA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: CFNA-Index 09/22

15:45 USA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: 5. Deutsch-Ukrainisches Wirtschaftsforum «Rebuild Ukraine» zu Wiederaufbaukonzepten für die ukrainische Wirtschaft Die Veranstaltung findet auf Initiative des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft sowie der Deutsch-Ukrainischen Industrie- und Handelskammer (AHK Ukraine) statt. + 12.00 Eröffnung durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den ukrainischen Premierminister Denys Schmyhal u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD)

18:00 DEU: Energiepolitisches Forum von Friedrich-Ebert-Stiftung und Julius-Leber-Forum u.a. zu Belastung durch höhere Preise für Verbraucher, Hamburg

LUX: Treffen der EU-Umweltminister, Luxemburg



DIENSTAG, DEN 25. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

03:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen

06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen

07:00 DEU: SAP, Q3-Zahlen (14.00 Analystencall)

07:00 DEU: Amadeus Fire, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen

07:00 CHE: SIG Group, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz

07:25 FRA: Remy Cointreau, Halbjahresumsatz

07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen

08:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Wintershall, Q3-Zahlen (10.00 Call)

12:00 USA: General Motors, Q3-Zahlen

12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen

12:00 USA: UPS, Q3-Zahlen

12:20 USA: General Electric, Q3-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q3-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen

12:55 USA: Raytheon Technologies, Q3-Zahlen

17:40 FRA: Michelin, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen

18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen

22:05 USA: Visa, Q3-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen

22:05 USA: Alphabet, Q3-Zahlen

22:05 USA: Microsoft, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Berentzen, Q3-Zahlen

NLD: Randstad, Q3-Zahlen

USA: Halliburton, Q3-Zahlen

USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen

USA: Valero Energy, Q3-Zahlen

USA: Corning, Q3-Zahlen

USA: Moody's, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 09/22 (endgültig) 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 10/22

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 10/22

15:00 USA: FHFA-Index 08/22

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/22

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/22

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)



MITTWOCH, DEN 26. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sulzer, Auftragseingang 9 Monate

06:15 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen

06:50 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q4/FY Trading Statement

07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Mercedes-Benz Group, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen

07:00 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Symrise, Q3-Umsatz

07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen

07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen (9.30 Pressecall)

08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz

08:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen

08:20 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen

13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Accor, Q3-Umsatz

22:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen

22:05 USA: Ebay, Q3-Zahlen

22:30 USA: Meta, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Intershop, Q3-Zahlen

FRA: Carrefour, Q3-Umsatz

FRA: Atos, Q3-Zahlen

FRA: Thales, Q3-Umsatz

FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Umsatz

FRA: Sodexo, Jahreszahlen

ITA: Saipem, Q3-Zahlen

NOR: Telenor, Q3-Zahlen

NOR: Storebrand, Q3-Zahlen

PRT: EDP Renovaveis, Q3-Zahlen

USA: General Dynamics, Q3-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen

USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Frühindikatoren 08/22 (endgültig)

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 09/22

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/22

10:00 EUR: Geldmenge M3 09/22

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 09/22 (vorläufig)

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 09/22

16:00 CAN: Bank of Canada, Zinsentscheidung

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 09/22



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH urteilt zu Elektroautos: Darf eine Autobank dem Kunden eine vermietete Batterie aus der Ferne abschalten?, Karlsruhe

10:00 DEU: BGH prüft kombinierte Kauf- und Mietverträge mit Verwertungsklausel für Kraftfahrzeuge, Karlsruhe

15:00 DEU: Bundesverfassungsgericht urteilt zu Unterrichtungspflichten der Bundesregierung in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Karlsruhe

DONNERSTAG, DEN 27. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bucher, Q3-Zahlen

06:45 CHE: Credit Suisse, Q3-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Kion, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Software, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Swiss, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz

07:00 SWE: Volvo Car, Q3-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz

07:30 FRA: EdF, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Umsatz

08:00 DEU: MTU, Q3-Zahlen

08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Umsatz

08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz

08:00 DEU: Washtec, Q3-Zahlen

08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz

09:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen

10:30 DEU: Trumpf, Bilanz-Pk 2022, Ditzingen

11:30 FIN: Kone Oyj, Q3-Zahlen

12:00 DEU: Linde, Q3-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen

12:45 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen

12:55 USA: McDonald's, Q3-Zahlen

13:00 ITA: Mediobanca, Q1-Zahlen

14:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen

18:00 FRA: Danone, Q3-Umsatz

18:05 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz

18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz

22:00 USA: Amazon, Q3-Zahlen

22:30 USA: Eastman Chemical, Q3-Zahlen

22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q4-Zahlen

22:30 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen

ESP: Ferrovial, Q3-Zahlen

FRA: Rexel, Q3-Umsatz

FRA: Korian, Q3-Umsatz

FRA: Casino Guichard Perrachon, Q3-Umsatz

NOR: Schibsted, Q3-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen

USA: International Paper, Q3-Zahlen

USA: Baxter International, Q3-Zahlen

USA: BorgWarner, Q3-Zahlen

USA: Comcast, Q3-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen

USA: Weyerhaeuser, Q3-Zahlen

USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen

USA: Southern Company, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/22

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q3/22

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 10/22

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/22

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid

14:30 USA: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 09/22 (vorläufig) 14:30 USA: Privater Konsum Q3/22 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Manipulationssoftware für Playstation-Spieler, Karlsruhe

FREITAG, DEN 28. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Q3-Umsatz

06:55 ESP: BBVA, Q3-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q3-zahlen

07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q3-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Glencore, Q3-Umsatz

08:00 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Natwest, Q3-Zahlen

08:00 GBR: IAG International Airlines, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Audi, 9Monatszahlen

11:30 DEU: Traton, Pk zu den 9Monatszahlen

12:15 USA: Chevron, Q3-Zahlen

13:30 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen

DEU: PSI Software, 9Monatszahlen (detailliert)

CHE: SIG Group, Q3-Umsatz

ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen

FRA: Airbus, Q3-Zahlen

SWE: Saab, Q3-Zahlen

SWE: Electrolux, Q3-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 10/22

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 09/22

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 10/22 07:30 FRA: Konsumausgaben 09/22

07:30 FRA: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig)

09:00 CHE: Frühindikator 10/22

09:00 AUT: BIP Q3/22

09:00 ESP: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung)

09:00 AUT: Erzeugerpreise 09/22

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig)

09:00 TUR: Handelsbilanz 09/22

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Brandenburg, Bayern 10/22 10:00 DEU: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung)

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 10/22

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/22

11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/22 (endgültig)

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 09/22

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 09/22

14:30 USA: Realer privater Konsum 09/22

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 09/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/22



