Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Vor allem eine enttäuschende Kerninflation in den USA im September hat die Anleihekurse erneut auf Talfahrt geschickt, so die Deutsche Börse AG.Die Renditen seien gestiegen. So hätten zehnjährige US-Staatsanleihen in der Spitze mit 4,07 Prozent rentiert, die Pendants der Bundesrepublik mit 2,4 Prozent. Aktuell stehe die Bundrendite mit zehn Jahren Laufzeit bei 2,18 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...