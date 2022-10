Hyundai wird noch in diesem Monat mit dem Bau seines Elektroauto-Werks in den USA beginnen. Der Spatenstich für das Werk in Savannah im Bundesstaat Georgia mit einer Jahreskapazität von 300.000 E-Autos soll am 25. Oktober stattfinden. Das bestätigte Hyundai nun laut einer Meldung von Reuters. Der Produktionsstart im E-Auto-Werk in Savannah ist für die erste Jahreshälfte 2025 geplant. Aber: Der Produktionsstart ...

