Trotz deutlicher Verlusten der US-Börsen am Freitag angesichts wieder zunehmender Inflationsängste könnte sich der deutsche Aktienmarkt zum Wochenstart zunächst behaupten. Der DAX +0,67% wurde am Morgen zeitweise rund 0,2 Prozent höher bei 12.460 Punkte taxiert. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Montag beeinflussen:1. Vorgaben aus den USA Überwiegend positive Quartalsberichte haben ...

