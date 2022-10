NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Janardan Menon rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit vorsichtigen Ausblicken der Chipkonzerne auf das Schlussquartal. Branchenausrüstern wie ASML oder Aixtron traut er aber eine anhaltend starke geschäftliche Entwicklung zu. Auch wenn die Investitionen von Speicherherstellern zurückgefahren würden, dürften hier die Ausblicke positiv ausfallen./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2022 / 08:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2022 / 19:05 / ET

