Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Die beliebtesten Aktien der Anleger Bei der GELDMEISTERIN zu Gast ist Oswald Salcher, Country Manager Trade Republic Austria, der einen Einblick gibt, worauf junge Anleger in der aktuellen schwierigen Börsenlage setzen. Das sind weit weniger "Geheimtipps", als man vielleicht glauben mag. Der Trend hin zu Tech-Aktien sei nicht mehr so stark, aber immer noch da. In Deutschland sei bei Trade Republic das beliebteste Aktieninvestment Apple, gefolgt von 2. Amazon, 3.Tesla, 4. Microsoft und 5. Alphabet. Beim deutschen Börsenbarometer DAX 40 sei eine ganz konservative Aktie ganz vorne, die Allianz. Das Sparbuch sei jedenfalls tot. Trotz massiven Kurskorrekturen an den internationalen Börsen werde ...

