Die Varta-Aktie arbeitet nach dem überproportionalen Kursrutsch der letzten Wochen weiter an einer Stabilisierung. In der vergangenen Woche wurde dabei noch ein neues Jahrestief markiert. Im Anschluss spülte die Erholung bei DAX und Co auch die Papiere des Batterieherstellers wieder mit nach oben. Impulse vom Unternehmen gibt es offiziell erst am 15. November.

