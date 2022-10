Der SMI notiert um 09.20 Uhr um 0,18 Prozent leichter auf 10'310,42 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag nach enem verhaltenen Start im frühen Geschäft etwas schwächer. Die Anleger verhielten sich aufgrund der anhaltenden Zins- und Inflationsängste vorsichtig, heisst es am Markt. Die Vorgaben von der Wall Street sind negativ. Die US-Aktien hatten am Freitag nach Börsenschluss in Europa noch deutlich nachgegeben. Grund dafür waren die Zinssorgen...

