BMW-Calls mit 81% Chance bei Kursanstieg auf 80 Euro

Nach ihrem 28-prozentigen Absturz zwischen Anfang Februar 2022 von 94 Euro bis zum 7. März 2022 auf 67,58 Euro wurde die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) in den vergangenen Monaten zumeist innerhalb einer Bandbreite von 69 Euro bis 84 Euro gehandelt. In den vergangenen Tagen konnte sich die Aktie wieder deutlich von der 70 Euro-Marke nach oben hin absetzen und startete im Bereich von 75,20 Euro in die neue Handelswoche.

Obwohl die Experten der Berenberg Bank wegen einer langsamer werdenden Nachfrage die Prognosen für das Jahr 2023 reduziert hatten, bekräftigten sie mit einem von 110 Euro auf 100 Euro reduzierten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die BMW Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die BMW-Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung zumindest wieder auf 80 Euro fortsetzen kann.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 75 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die BMW-Aktie mit Basispreis bei 75 Euro, Bewertungstag 14.12.22, BV 0,1, ISIN: DE000HB0W724, wurde beim Aktienkurs von 75,20 Euro mit 0,46 - 0,47 Euro gehandelt.

Gelingt der BMW-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg Auf 80 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,63 Euro (+34 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 70,308 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 70,308 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DW6FBU0, wurde beim Aktienkurs von 75,20 Euro mit 0,52 - 0,53 Euro taxiert.

Kann die BMW-Aktie in absehbarer Zeit auf 80 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,96 Euro (+81 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 65,869 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 65,869 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD7MNS5, wurde beim Aktienkurs von 75,20 Euro mit 0,96 - 0,97 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der BMW-Aktie auf 80 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,41 Euro (+45 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Hebelprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de