NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nel ASA auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10,10 norwegischen Kronen belassen. Dass das Wasserstoffunternehmen einen Großauftrag des australischen Konzerns Woodside bekommen habe, werde den Anlegern gefallen, schrieb Analyst Patrick Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings bestehe weiterhin das Risiko, dass eine niedrige Auslastung auf die Margen in der Elektrolyse-Industrie drücke./jcf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2022 / 20:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / 12:15 / BST

