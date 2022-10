Gelnhausen (ots) -Das Internet ist voll mit Informationen über Diäten und Gewichtsverlust. "Iss keine Kohlenhydrate!" "Fett macht dick!" Doch was stimmt davon und was nicht?"Abnehmen" im herkömmlichen Sinne ist nicht schwer, allerdings gibt es Leute, die dies nicht schaffen - aus diversen Gründen, u.a. auch aus Antriebslosigkeit, Gewohnheit und Unwissenheit.Mein Ziel ist es, so Robert Bettighofer, aber nicht nur Menschen zum Gewichtsverlust zu verhelfen, sondern gleichzeitig eine gesunde Alternative / Ernährungsumstellung darzulegen.Die Folge davon ist: mehr Leistung im Alltag, besseres Aussehen, mehr Selbstbewusssein. Robert Bettighofer möchte Menschen dazu bewegen lieber in sich selbst zu investieren. Eine enge Betreuung durch Telefon / mail / WhatsApp steht für Robert Bettighofer an 1. Stelle bei der Kundenbetreuung da dies maßgeblich zum Erfolg beiträgt (Motivation).Robert Bettighofer über sich:Ich wog selbst einmal weit über 100 kg und verbrachte mehrere Versuche damit mein Gewicht zu reduzieren. Crash Diäten und Tipps aus dem Internet brachten nur mäßigen bis gar keinen Erfolg.Die Ausbildung zum Fitnesstrainer und Ernährungsberater zeigte mir schließlich den entscheidenden Weg: einen leistungsfähigen und gesunden Körper mit Wunschgewicht - ohne Verzicht auf meine Lieblingsspeisen.Mit speziellen Ernährungsplänen betreue ich meine Kunden mittlerweile bundesweit und gebe Ratschläge zum Thema Fitness, Sport und Bewegung im Alltag.Sie wollen mehr erfahren? Auf der Seite https://www.iss-dich-schlank.com/ finden Sie weitere Informationen.Pressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/5346035