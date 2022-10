Frankfurt (ots) -Zum 1. Oktober 2022 hat Hauck Aufhäuser Lampe die Servicedienstleistungen für Luxemburger Fondsprodukte der MEAG von deren Verwaltungsgesellschaft sowie damit zusammenhängenden weiteren Dienstleistern übernommen. Die Luxemburger Einheiten von Hauck Aufhäuser Lampe werden künftig alle entsprechenden Services für diese Luxemburger Investmentfonds der MEAG aus einer Hand abbilden. Dies umfasst die Funktionen als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), Alternative Investment Fund Manager (AIFM), Registrar und Transfer Agent (RTA) sowie als Verwahrstelle.Dafür werden die Wertpapierfonds der MEAG migriert. Zwei Umbrella-Fonds mit insgesamt sieben Teilfonds und einem Volumen von rund 1,8 Milliarden Euro werden künftig von den Asset-Servicing-Einheiten des Bankhauses betreut.Auf der Sachwerteseite entsteht zusätzlich eine Real-Assets-Plattform für MEAG und deren Kunden. Hierüber ist die Auflage von drei Fonds mit Investitionsschwerpunkten jeweils auf den Assetklassen Infrastructure Equity, Real Estate Equity und Sustainable Forestry Equity mit einem Zielvolumen von insgesamt 1,5 Milliarden Euro erfolgt. Ein bestehender Infrastructure-Debt-Fonds mit einem aktuellen Volumen von 700 Millionen Euro (Gesamt-Commitments von 1,1 Milliarden Euro) wurde bereits zum 30. September 2022 migriert."MEAG gehört zu den renommiertesten, internationalen Adressen im Asset Management und ist in allen wichtigen Assetklassen erfolgreich", sagt Dr. Holger Sepp, Mitglied des Vorstands von Hauck Aufhäuser Lampe. "Wir sind stolz, dass wir mit unserem One-Stop-Shop für Fondsdienstleistungen MEAG künftig bei ihrem Luxemburger Produktangebot vollumfänglich unterstützen können."Frank Becker, Geschäftsführer der MEAG, sagt: "Das Angebot von Hauck Aufhäuser Lampe hat uns im Sinne unserer Kunden überzeugt. Die Luxemburger Plattform bringt uns in die Lage, in Luxemburg kundenorientierte Anlagelösungen effizient darzustellen und diese bedarfsgerecht zu erweitern. Wir stärken damit unsere Kernkompetenz, unseren institutionellen Kunden unter herausfordernden Kapitalmarktbedingungen in einem komplexen regulatorischen Umfeld bestmögliche Anlagelösungen zu bieten."Mehr erfahren: www.hal-privatbank.com/asset-servicingÜber Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AGHAUCK AUFHÄUSER LAMPE kann auf eine 226 Jahre lange Tradition zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion dreier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, das 1852 in Bielefeld gegründete Bankhaus Lampe und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden Häuser Georg Hauck und Bankhaus H. Aufhäuser schlossen sich 1998 zusammen, 2021 kam Bankhaus Lampe dazu. Der Vorstand der Bank besteht aus dem Vorsitzenden des Vorstands Michael Bentlage sowie den Mitgliedern des Vorstands Oliver Plaack, Madeleine Sander, Dr. Holger Sepp und Robert Sprogies. HAUCK AUFHÄUSER LAMPE versteht sich als traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus.Die Privatbank fokussiert sich auf die vier Kerngeschäftsfelder Private und Corporate Banking, Asset Management, Asset Servicing und Investment Banking. Dabei stehen die ganzheitliche Beratung und die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischer Kunden, das Asset Management für Institutionelle Investoren, umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in Deutschland, Luxemburg und Irland sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermögensverwaltern im Zentrum der Geschäftstätigkeit. Zudem bietet HAUCK AUFHÄUSER LAMPE Research-, Sales- und Handelsaktivitäten mit einer Spezialisierung auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie individuelle Services bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen an.Über MEAGDie MEAG steht für das Vermögensmanagement von Munich Re und ERGO. Die MEAG bietet ihr umfassendes Know-how auch institutionellen Anlegern und Privatkunden an. Insgesamt verwaltet die MEAG Kapitalanlagen im Wert von derzeit 309 Milliarden Euro. Im Geschäft mit institutionellen Anlegern und Privatkunden verwaltet die MEAG 57 Milliarden Euro.Der Geschäftsbereich MEAG Institutional Clients bietet Institutionellen Kunden und Finanzintermediären wie Banken und Vermögensverwaltern in Deutschland, Österreich und der Schweiz Investmentlösungen in Form von Publikumsfonds, Advisory- / Outsourcingmandaten und Spezial-AIF-Sondervermögen (Spezialfonds) für alle wesentlichen Assetklassen wie Infrastructure Debt, Fixed Income, Aktien und Real Estate an.Pressekontakt:Pressekontakt Hauck Aufhäuser LampeVincent TeichmannTelefon +49 69 2161 1429vincent.teichmann@hal-privatbank.comwww.hal-privatbank.comPressekontakt MEAGDr. Josef WildTelefon +49 89 2489 2072jwild@meag.comwww.meag.comOriginal-Content von: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115618/5346073