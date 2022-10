Die Deutsche Post-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten rund 20% an Wert verloren und ist am 26.09.2022 auf ein neues 24-Monats-Tief gefallen. Auf Basis des aktuellen Kursniveaus errechnet sich bei der Deutschen Post eine attraktive Dividenden-Rendite in Höhe von rund 5,5%. Doch lohnt sich der Einstieg in die Aktie jetzt? Im Fokus: Deutsche Post-Aktie Auf Zehn-Jahres-Sicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...