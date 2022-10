Berlin (ots) -Unter dem Motto "Mit Begeisterung für unsere Patienten" findet vom 25. bis 28. Oktober der Deutsche Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) in Berlin statt. Der DKOU wird von der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU), der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU), der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC) sowie dem Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU) ausgerichtet; er ist mit rund 10.000 Teilnehmern eine der größten Fachveranstaltungen für Orthopäden und Unfallchirurgen weltweit. Zum Auftakt des Kongresses stellen die Kongresspräsidenten wichtige Entwicklungen ihrer Fachgebiete der Öffentlichkeit vor.Wir laden Sie herzlich ein zur Pressekonferenz:Orthopädie und Unfallchirurgie: Innovation vorantreiben, Patientenversorgung sichernDienstag, 25. Oktober 2022, 13:45 UhrSaal Helsinki (ausgeschildert), Messe Berlin, Eingang Süd, Halle 4.2, Jafféstraße, 14055 BerlinFolgende Beiträge erwarten Sie:- Trauma-Medizin zwischen höchster Relevanz und Unterfinanzierung: Was sich jetzt ändern muss Prof. Dr. Benedikt Friemert, Kongresspräsident, Präsident der DGU, Präsident der DGOU- Innovationsmotor Endoprothetik: Wie Patienten von neuen Technologien beim Gelenkersatz profitieren Prof. Dr. Andreas M. Halder, Kongresspräsident, Präsident der DGOOC, stellv. Präsident der DGOU- Fußball-WM in Katar: Was kann der Amateurfußball von den Profis lernen, wenn es um Prävention und Versorgung von Verletzungen geht? Dr. Wolfgang Willauschus, Kongresspräsident, BVOUIm Anschluss bieten wir Ihnen einen geführten Rundgang an: Verfolgen Sie erstmals anschaulich den Weg eines Patienten vom Unfallort bis in den OP, erleben Sie auf der Aktionsfläche CouBE Live-Operationen und die Diskussion spannender Fälle! Gern führen wir Sie über den Kongress und erläutern Highlights des wissenschaftlichen Programms.Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Bitte melden Sie sich zur PK an und akkreditieren Sie sich dazu vorab kostenlos unter https://dkou.org/pressePressekontakt:Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU)Pressestellec/o we care communications GmbH040-756639-0dkou@wecare-communications.comhttps://dkou.org/presse/Original-Content von: DKOU Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165437/5346135