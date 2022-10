Sound in Studio-Qualität: Apple und Mercedes-Benz machen es möglich. Apples 3D-Audio wird in Zukunft auch in Autos von Mercedes verfügbar sein. Allerdings werden nicht alle Fahrer:innen in den Genuss der neuen Technologie kommen. Was bisher Airpods und Beats-Modellen vorbehalten war, hält nun auch Einzug ins Auto - genau genommen in die Fahrzeuge von Mercedes-Benz. Apple und der Autohersteller wollen ihren Kund:innen das bestmögliche Musikerlebnis bieten und bringen die renommierte Technologie Spatial Audio von Apple Music mit Unterstützung für Dolby Atmos nun erstmals in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...