Die Werbebranche hat es langsam verstanden: Ein Obstkorb reicht nicht als Benefit. Was sie nicht verstanden hat: Der Obstkorb war nur eine Metapher. Mit der Tischtennisplatte gibt es jetzt den Obstkorb in der V2: Eine neue Version von einem billigen Trick, der nichts an der schwierigen Ausgangslage von zu viel Workload, Stress, Druck, Personalmangel und Burnout ändert. Die Tischtennisplatte beweist, leider, dass die Branche bei allem Gelächter über den Obstkorb doch das Kernproblem nicht verstanden hat.

