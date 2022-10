Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen Wealth Invest - Admission to trading

The UCITS-shares below will be admitted to trading on Nasdaq Copenhagen as per 19 October 2022. ISIN DK0060696573 ---------------------------------------------------------------- Name Wealth Invest Wealth Invest Baron Globale Aktier ---------------------------------------------------------------- Submarket Investeringsforeninger / UCITS ---------------------------------------------------------------- Order Book ID 271605 ---------------------------------------------------------------- Short name WEIBGA ---------------------------------------------------------------- Currency DKK ---------------------------------------------------------------- Trade Currency DKK ---------------------------------------------------------------- ISIN DK0060585909 ---------------------------------------------- Name Wealth Invest CT EM Aktier ---------------------------------------------- Submarket Investeringsforeninger / UCITS ---------------------------------------------- Order Book ID 271606 ---------------------------------------------- Short name WEICTA ---------------------------------------------- Currency DKK ---------------------------------------------- Trade Currency DKK ---------------------------------------------- ISIN DK0060696730 ---------------------------------------------------- Name Wealth Invest Janus H High Yield Obl ---------------------------------------------------- Submarket Investeringsforeninger / UCITS ---------------------------------------------------- Order Book ID 271607 ---------------------------------------------------- Short name WEIJHO ---------------------------------------------------- Currency DKK ---------------------------------------------------- Trade Currency DKK ---------------------------------------------------- ISIN DK0060561645 ------------------------------------------------------- Name Wealth Invest Metropolis Globale Aktier ------------------------------------------------------- Submarket Investeringsforeninger / UCITS ------------------------------------------------------- Order Book ID 271608 ------------------------------------------------------- Short name WEIMGA ------------------------------------------------------- Currency DKK ------------------------------------------------------- Trade Currency DKK ------------------------------------------------------- ISIN DK0061032513 ------------------------------------------------ Name Wealth Invest SGA Globale Aktier ------------------------------------------------ Submarket Investeringsforeninger / UCITS ------------------------------------------------ Order Book ID 271609 ------------------------------------------------ Short name WEISAK ------------------------------------------------ Currency DKK ------------------------------------------------ Trade Currency DKK ------------------------------------------------ ISIN DK0060606176 -------------------------------------------------------- Name Wealth Invest Wellington EM Obligationer -------------------------------------------------------- Submarket Investeringsforeninger / UCITS -------------------------------------------------------- Order Book ID 271616 -------------------------------------------------------- Short name WEIWEO -------------------------------------------------------- Currency DKK -------------------------------------------------------- Trade Currency DKK -------------------------------------------------------- For further information, please contact: Surveillance, tel. +45 33 93 33 66