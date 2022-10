Mit einem kräftigen Anstieg begeht Aixtron den heutigen Handelstag. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund drei Prozent aus. Mittlerweile müssen wir einen Anteilsschein 25,42 EUR hingeblättert werden. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Aixtron, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Aixtron der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Aixtron-Analyse einfach hier klicken.

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Weil die Aktie aus dem Stand unter eine wichtige Haltezone fallen kann. Dieses wichtige Tief wurde bei 23,83 EUR markiert. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Wenn es danach geht, verläuft Aixtron nämlich in Aufwärtstrends, da sich dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...