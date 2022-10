DJ FDP-Generalsekretär erwartet Montag oder Dienstag Lösung im Atomstreit

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat die Position seiner Partei für eine Laufzeitverlängerung aller drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke bekräftigt und betont, er erwarte eine Lösung im Streit mit den Grünen am Montag oder Dienstag. "Ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir heute oder morgen auch ein Ergebnis haben werden", sagte Djir-Sarai nach einer Sitzung des Parteipräsidiums. "Wir müssen aus meiner Sicht spätestens morgen ein Ergebnis haben." Nötig sei eine Lösung für die kommende Sitzungswoche im Bundestag. Wichtig sei, das sie "vernünftig und zielführend" und ein echter Beitrag zur Energiesicherheit sei.

"Wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass die drei am Netz verfügbaren Kernkraftwerke länger laufen müssen", betonte Djir-Sarai. Dies sei temporär "bis mindestens 2024" nötig, was möglich sein könnte, ohne zusätzliche Brennstäbe zu kaufen. Noch am Berichtstag ist ein weiteres Treffen der Regierungsspitzen dazu geplant. Die Frage der Brennstäbe könne dabei eine Rolle spielen, sagte Djir-Sarai. In dieser schwierigen Situation seien alle aufgefordert, gute Lösungen zu erreichen. "Wer rote Linien formuliert, handelt aus meiner Sicht unklug und verantwortungslos", warf er den Grünen vor. Auch für Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) müsse gelten: "Erst das Land, dann die Partei."

Grünen-Parteichefin Ricarda Lang hatte weitere Zugeständnisse an die FDP abgelehnt. Die Grünen seien immer die Partei gewesen, die sich dafür eingesetzt habe, dass der Atomausstieg "so schnell wie möglich und auch zum 31. Dezember kommt", hatte sie im ZDF-Morgenmagazin gesagt. "Und jetzt sagen wir, ja, der Atomausstieg kommt, aber wir sind in dieser besonderen Situation bereit, über unseren Schatten zu springen." Dies sei bereits ein Kompromissangebot, und sie hoffe, "dass es von der anderen Seite jetzt auch die Bereitschaft gibt, da mitzugehen". Am Sonntag war bei einem Spitzengespräch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Habeck und Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner keine Einigung erzielt worden.

