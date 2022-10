Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Walt Disney (WKN: 855686) ist immer entscheidender. Der US-amerikanische Medien- und Freizeitkonzern wird immer mehr nach seinem Value-Profil bewertet. In einem Markt, in dem Wachstum eben nicht mehr so stark gefragt ist, zählt das Streaming immer weniger. Zumindest solange wir hier keine Ergebnisse sehen. Allerdings ist es überaus relevant, wie Walt Disney derzeit bewertet ist. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis in Höhe von 17 könnte möglich sein. Mittelfristig sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...