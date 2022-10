Ein Crashprophet zu sein ist nicht gerade schwierig. Vermutlich deshalb sprießen sie aus dem Boden wie Sand am Meer. Manchmal kommt es einem so vor, als würden maximal düstere Prognosen mit maximaler Aufmerksamkeit belohnt. Na ja, wer kennt es nicht? Die Schlagzeile verkauft den Inhalt. Dass es so einfach ist, ein Crashprophet zu sein und schwarzzumalen, kommt vermutlich auch nicht von ungefähr. Im letzten Jahrzehnt verkaufte man mit Schwarzmalerei kaum etwas. Insofern scheint der Markt äußert zugänglich ...

